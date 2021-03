Francesca Cipriani vs Divino Otelma/ “Per Pasqua gli regalo uovo con dentro 1 euro”

Francesca Cipriani avrebbe ancora un conto in sospeso con il Divino Otelma. I due hanno preso parte alla medesima edizione dell’Isola dei Famosi quando la showgirl si rese protagonista ed artefice di un incidente ai danni di Otelma. Una reazione considerata fin troppo aggressiva, quella avuta dalla Cipriani, al punto che l’ex naufrago le ha chiesto un risarcimento di 200 mila euro per i danni subiti. “Ma vah Barbara, io gli regalo un bell’uovo di Pasqua senza sorpresa!”, ha commentato la Cipriani ieri in collegamento con la trasmissione Live Non è la d’Urso, nello spazio dedicato proprio al reality ambientato in Honduras.

Un filmato trasmesso ieri nel corso della trasmissione di Canale 5 ha ripercorso l’incredibile incidente ai danni del Divino Otelma nel corso di una prova che lo vedeva insieme a Francesca Cipriani. In seguito alla richiesta del maxi risarcimento, Barbara d’Urso aveva cercato di far riappacificare i due ex isolani facendoli incontrare nel famoso ascensore. La Cipriani aveva spiegato di essere rimasta molto delusa. “Tu non sei una bambina di sei anni che può spaccare la testa a una persona e dire che ha sbagliato”, aveva replicato Otelma.

FRANCESCA CIPRIANI VS DIVINO OTELMA: PACE LONTANA

Alla luce dei danni subiti per via dell’incidente avvenuto sull’Isola dei Famosi, il Divino Otelma aveva chiesto per quello spintone un risarcimento di 200 mila euro a Francesca Cipriani. A causa di quell’incidente, infatti, Otelma dovette rinunciare al compenso del reality “su base settimanale”, ribadendo i “gravi danni”. Lei si era difesa parlando di speculazione. Da allora però, qual è la situazione tra i due? Samantha De Grenet, ospite in studio, ha definito quel fatidico momento il più divertente dell’Isola, ma la Cipriani ha ribadito: “A me dispiace, io non l’ho fatto apposta, lo ripeto e lo ribadirò fino all’ultimo giorno della mia vita! Non l’ho fatto apposta, è lui che è uno speculatore e vuole dei soldi e non sa più dove appigliarsi: è una grande delusione”. Francesca ha sottolineato che non era sua intenzione fargli del male attribuendo al Divino Otelma le difficoltà a deambulare: “Dove sono queste forze divine?”. Ma alla fine glieli darà i soldi richiesti? “Assolutamente no, adesso per Pasqua gli manderò un bell’uovo con dentro un euro”, ha chiosato.

