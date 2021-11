Francesca Cipriani vs Gianmaria Antinolfi e i ‘finti flirt’/ “Io ho creduto a lui”

Francesca Cipriani fa un pronostico sul vincitore del Grande Fratello Vip. Parlando con Carmen Russo, la bionda showgirl ha fatto delle ipotesi. Secondo Francesca Cipriani arriveranno in finale Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. L’ex Pupa ha anche affermato che i siti degli scommettitori mettevano anche il suo nome sul podio. Francesca Cipriani non pensa però che le cose sono cambiate. Tra tirate di capelli a Giucas Casella e porte sradicate alla ricerca del presunto fidanzato, in quella Casa ha praticamente stancato tutti. Anche Carmen Russo si è trovata d’accordo con il parere dell’ex Pupa menzionando Aldo Montano e Manuel Bortuzzo come possibili vincitori della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani continua ad attirare l’attenzione dei vipponi nella casa e non si fa mancare qualche battuta da scambiare. Mentre si trova in giardino con altri concorrenti per fare un po’ di palestra, la showgirl si lamenta di essere stata troppo tempo in piedi e decide di fare sport sul lettino della piscina, e parlando con Aldo, che nomina il burraco, la donna affamata dice “che buona la burrata!”.

Francesca Cipriani esprime il suo pensiero su Gianmaria Antinolfi. La bionda showgirl è convinta che Gianmaria non sia sincero e rivela: “Secondo me al pubblico piaci lo stesso non c’è bisogno che fai questa cosa con le donne. Quella cosa di Greta non l’ho digerita, io c’ho creduto a lui. Non è possibile che dopo due giorni è passato tutto allora stai prendendo in giro te stesso e la gente. Non è umano, per me l’amore è una cosa seria”. Carmen, Francesca, Manila e Miriana si confrontano su come finirà questa coinvolgente storia d’amore tra i due, rimanendo comunque sulle proprie idee. C’è chi crede alla buona fede di Antinolfi e chi come Francesca pensa invece che sia tutta una farsa.

Intanto, con la sua simpatia, Francesca Cipriani fa divertire compagni e telespettatori e rivela confessioni davvero inaspettate. Durante un gioco, Francesca confida ai suoi compagni: “Ma io ho fatto il botox. Non mi si muove la fronte”. Nonostante il botox e il problema alla fronte, a trionfare è stata Francesca Cipriani. Da personaggio controverso sta diventando piano piano una delle vip più apprezzate, che riesce sia a far divertire ma anche a farsi sentire quando ce n’è bisogno, senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Speriamo che anche per Francesca le dirette siano più interessanti, tornando a vederla come protagonista sia per le sorprese che da fuori il programma le arrivano, sia per i giochi per l’extrabudget da fare insieme a Giucas.



