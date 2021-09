Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip/ “Torno al reality più matura e innamorata”

Francesca Cipriani concorrente al Grande Fratello Vip 2021 dopo tante “suppliche” ad Alfonso Signorini

Francesca Cipriani torna dopo tutto è iniziato: nella Casa del reality più spiato d’Italia. Proprio lei, infatti, sarà una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip in partenza nella prima serata di oggi 13 settembre dopo le tante richieste fatte ad Alfonso Signorini di essere contattata per il castr. La showgirl 37enne ha esordito proprio nella spiatissima dimora di Cinecittà – ma nella versione classica del reality – nel 2006 ed ora è pronta a rimettersi in gioco con l’appellativo di “Vip”. “Amo i reality e il primo amore non si scorda mai”, ha commentato nell’intervista rilasciata tra le pagine del Tv, Sorrisi e Canzoni. Questa volta però scopriremo un lato inedito di lei: “una persona più matura, che ha trovato l’amore”.

Finalmente, infatti, anche la Cipriani è riuscita a trovare la persona giusta, ufficializzando il loro rapporto nei mesi scorsi. Il fortunato è Alessandro Rossi, imprenditore edile trentenne di Cesenatico che dopo un serrato corteggiamento è riuscito a conquista l’ex Pupa. Francesca prima ancora del suo ingresso pensa già alla fine del programma. Ed i progetti sono molto interessanti: “Spero finisce la pandemia, di creare una famiglia e lavorare nel mondo dello spettacolo”, ha confidato.

Francesca Cipriani torna al Grande Fratello: da bambina a donna

Con il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani porterà tutta la sua esplosività, sia nel carattere che nella fisicità. Da sempre solare ed al tempo stesso imprevedibile, rappresenterà un punto di forza nel gruppo di inquilini. Il reality le ha dato la popolarità ed ora è pronta a fare il suo ritorno: “L’altra volta sono entrata che ero una bambina, oggi sono una donna di 37 anni”, ha commentato a Tgcom24.

Francesca Cipriani alla vigilia della sua partecipazione al reality ha anticipato come si comporterà con gli altri concorrenti: “Io entro con grande tranquillità. Non sono un’arrivista, non mi piace sgomitare. Sono senza filtri, non fingo per blandire il pubblico che secondo me è sovrano, quello che decide va bene”. Niente strategie, dunque, al punto da asserire: “Io non sono né una strega né una stratega”.

Nella Casa ritroverà il suo collega di avventura all’Isola dei Famosi, Giucas Casella con il quale ha instaurato un rapporto di amicizia anche fuori, ma per il resto ha ammesso di non conoscere nessuno dei futuri inquilini. Nel video di presentazione caricato sui canali social del GF Vip, inoltre, la Cipriani si è detta molto aggiornata sulla situazione attuale della nostra società.

