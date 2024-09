Francesca Comencini, chi è e carriera: il debutto al cinema come regista

Francesca Comencini è una delle più affermate registe e sceneggiatrici italiane in circolazione e ha ereditato la passione per il cinema dalla sua famiglia. Figlia di Luigi Comencini e sorella di Paola, Eleonora e Cristina, Francesca Comencini è nata a Roma nel 1961 e, dopo aver abbandonato la facoltà di Filosofia, si è avvicinata al mondo del grande schermo. Trasferitasi in Francia, ha diretto il suo primo film Pianoforte nel 1984, cui ha fatto seguito La luce del lago 1988 e i prodotti di carattere documentaristico Elsa Morante (1995) e Shakespeare a Palermo (1997).

Nel corso della sua carriera da regista cinematografica, ha diretto anche due film che sono stati presentati in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia; Lo spazio bianco del 2009 e Un giorno speciale del 2012. Francesca Comencini ha inoltre collaborato per diversi progetti televisivi; per esempio ha lavorato in regia alla realizzazione di Gomorra – La serie nel 2014, assieme a Stefano Sollima e Claudio Cupellini.

Genitori Francesca Comencini, chi sono Luigi Comencini e Giulia Grifeo di Partanna

Ma chi sono i genitori di Francesca Comencini? Il suo cognome è ovviamente uno dei più conosciuti nel panorama cinematografico nazionale; è infatti figlia del grande Luigi Comencini, uno dei maestri della commedia all’italiana tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Da Pane, amore e fantasia a La bella di Roma, il suo stile di regia ha lasciato un solco inconfondibile nel cinema e ha trasmesso la sua passione anche alle figlie; Francesca è infatti regista e sceneggiatrice, Cristina è anch’essa regista, mentre Paola è di professione scenografa ed Eleonora è direttrice di produzione.

Cosa sappiamo invece della madre di Francesca Comencini? Si chiama Giulia Grifeo di Partanna ed era una principessa di origini napoletane che è sempre stata al fianco del marito Luigi; dalla loro storia d’amore sono nate le 4 figlie che ora, in un modo o nell’altro, hanno intrapreso ognuna il proprio percorso professionale nel mondo del cinema.