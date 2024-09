Luigi Comencini, padre di Francesca Comencini: pilastro della commedia all’italiana anni ’50

Luigi Comencini e Giulia Grifeo di Partanna sono i genitori di Francesca Comencini, che torna come regista nelle sale cinematografiche con il film da lei scritto e diretto Il tempo che ci vuole. La pellicola è un omaggio all’indimenticato papà e racconta la storia di un rapporto tra padre e figlia accomunati dalla passione per il cinema durante gli anni di piombo. Ma che cosa sappiamo dei suoi genitori?

Il padre Luigi Comencini è stato uno dei pilastri del cinema italiano, tra i principali esponenti del filone della commedia all’italiana (assieme a Dino Risi e Mario Monicelli), che tanto successo ha avuto negli anni ’50 e ’60. In carriera il regista ha diretto il celebre Pane, amore e fantasia con Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, ma lo si ricorda anche per aver riadattato in chiave televisiva e sottoforma di sceneggiato per il piccolo schermo il celebre romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio.

Giulia Grifeo di Partanna, madre di Francesca Comencini: figlia di una principessa

Luigi Comencini, padre di Francesca Comencini, è stato legato per tutta la vita alla moglie Giulia Grifeo di Partanna, principessa di origini napoletane; dal loro amore sono nate altre 3 figlie nonché sorelle di Francesca, ovvero la regista Cristina, la scenografa Paola e la direttrice di produzione Eleonora. Una famiglia accomunata dalla passione per il cinema, con le figlie che hanno seguito le orme del padre seppur in differenti settori.

Ma chi era la madre Giulia Grifeo di Partanna? A tracciarne un ritratto era stata Cristina, sorella di Francesca Comencini, in un’intervista al Corriere della Sera nel gennaio 2023: “Era figlia di una principessa napoletana. Aristocrazia decaduta: “Non potremmo venderci un po’ di titoli?” chiedeva sorridendo suo fratello. Papà la incontrò a teatro, a una commedia di Eduardo. Fu attratto dalla sua risata. Si rividero a pranzo alla fiaschetteria Beltramme, che era il ritrovo della gente del cinema, da Lattuada a Carlo Ponti. Fu l’inizio di una grande storia d’amore, durata tutta la vita“.

