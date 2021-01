Si torna a parlare di Nicolò Zaniolo e non si può fare a meno di pensare alla sua famosa mamma, almeno sui social, Francesca Costa. Più volte la donna è stata protagonista di diatribe sul web e addirittura a Le Iene e spesso ha mostrato interesse per la nostra televisione ma non come spettatrice bensì come protagonista. Francesca, 43 anni, originaria di La Spezia, è nota al grande pubblico (soprattutto quello sportivo) per essere la madre del giovane calciatore che in questi giorni è finito anche al centro del gossip e del mondo dei pettegolezzi.

A confermare l’interesse per il pubblico per il giovane e per la madre sono i loro numeri social ma è su Instagram che Francesca Costa continua ad avere un grande seguito mostrandosi spesso con il suo fisico atletico, risultato del sudore della fronte (ci tiene a precisare) visto che ama allenarsi. Proprio a chi la segue lei mostra esercizi e lavori in palestra e fuori ed è sempre molto attiva anche nelle storie usando un linguaggio ironico e spesso sopra le righe a cui ormai chi la segue è ben abituato.

Francesca Costa, mamma Nicolò Zaniolo, dal gossip con il figlio ad un reality?

Ma cosa fa nella vita Francesca Costa oltre ad essere la mamma di Nicolò Zaniolo e seguirlo quasi come una manager, ma senza esserlo? Su di lei non sappiamo molto almeno in relazione al suo passato, ma quello che è certo è che è sposata con Igor Zaniolo e dal loro rapporto sono nati Nicolò e sua sorella, Benedetta. Secondo quanto lei stessa ha raccontato sembra che galeotto è stato il salone di bellezza della cugina di Francesca, è lì che si sono incontrati la prima volta e che non si sono più lasciati almeno fino a quando la carriera di Nicolò è decollata. In quel momento la donna si è spostata a Roma mentre il marito e la figlia hanno continuato a stare a La Spezia dove si occupano del bar di famiglia. Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, continua a sognare la tv e chissà che il gossip che ha coinvolto il figlio e Madalina Ghenea non la porti proprio in un reality.



