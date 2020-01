Francesca De Andrè/ “Convivo con Giorgio” e rivela “mi piacerebbe diventare mamma”

Francesca De Andrè è pronta all grande passo nel mondo dello spettacolo. La nipote di Fabrizio De Andrè, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello 16, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale DiPiù Tv raccontando: “nei programmi di Barbara D’Urso sono una opinionista fissa del pomeriggio di Canale 5, ma non vorrei esserlo per sempre. Ho dato da dare al mondo dello spettacolo e vorrei dimostrarlo”. La figlia di Cristiano De Andrè, il padre con cui ancora oggi non ha un buon rapporto, ha grandi progetti per il suo futuro, in particolare legato al mondo delle sette note. “Recentemente ho interpretato un brano dei Gipsy King, una cover che è andata molto forte all’estero. Ma non solo, un progetto legato alla musica da discoteca e un altro legato alla recitazione”.

Francesca De Andrè: dal Grande Fratello al cinema

Una vita ricca di impegni per la figlia d’arte che in questi giorni è pronta a debuttare sul grande schermo nel film “Odissea nell’ospizio” con nomi importanti come Jerry Calà, Franco Oppini e Umberto Smaila. Parlando però delle sue qualità e velleità artistiche, Francesca non nasconde di essere nata come ballerina: “ho praticato la danza classica e la danza moderna per quindici anni. Danzare è la cosa che mi riesce meglio”. Francesca De Andrè Andrè non nasconde però che si diverte tantissimo anche nel presentare: “sono molto richiesta e condurre serate, programmi e appuntamenti mi viene bene, mi diverte molto”. La nipote dell’indimenticabile Faber dalle pagine di DiPiùTv ha dichiarato di ispirarsi alle showgirl di una volta, visto che “non mi faccia fare nomi, oggi nel mondo dello spettacolo sono davvero pochissime quelle che sanno condurre, cantare e ballare”.

Francesca De Andrè: “con Giorgio Tambellini abbiamo preso casa a Milano”

La ex concorrente del Grande Fratello 16 sta vivendo molto sereno anche nella vita privata visto che è tornata con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini con cui ha deciso di andare a convivere dopo la storia con Gennaro Lillio: “quando sono uscita dalla casa ho capito che quei servizi del tradimento di Giorgio erano tutti falsi e che lui mi amava ancora”. Così Francesca ha deciso di tornare sui suoi passi ed è oggi è felice accanto al suo amato Giorgio con cui oggi ha preso casa insieme: “l’idea è nata in maniera molto naturale. L’abbiamo scelta vuota in modo di costruirla da zero”. Francesca De Andrè e Giorgio vivono a Milano in una casa che la ex gieffina descrive così: “è un soft su due livelli, al piano terra ci sono la cucina e il soggiorno mentre al piano di sopra la camera da letto e una grande cabina armadio. Sono spazi aperti perchè siamo due persona a cui piace passeggiare per casa”. Intanto la De Andrè si prepara a festeggiare il suo 30esimo compleanno e tra i sogni nel cassetto non nasconde: “prima o poi mi piacerebbe diventare mamma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA