Francesca e Gennaro: incontro bollente in magazzino/ Video “Ti farei di tutto” (GF16)

Il Grande Fratello 16 si avvia rapidamente verso le sue battute finali ma la passione sembra essere alle stelle in queste ultime ore. Protagonisti indiscussi di avvicinamenti sempre più “pericolosi” sono Francesca De Andrè, reduce da una dura rottura in diretta tv con il fidanzato Giorgio Tambellini, e Gennaro Lillio, suo inquilino nella Casa di Cinecittà. Tra i due l’attrazione è palpabile ormai da settimane, sebbene la situazione sentimentale ancora incerta della De Andrè aveva spinto la ragazza a tentare di prendere le distanze dal giovane napoletano relegando il loro rapporto alla semplice amicizia. In queste ore però, i due si sono avvicinati ancora di più e i loro sguardi si sono fatti ancora più maliziosi, mentre si cercano senza sosta tra gli altri compagni di avventura. Per Gennaro, trattenersi è diventato sempre più difficile. “Ti voglio fare di tutto! Tutte le scene mi vengono in mente!”, le sussurra senza remore. Tra i due, dunque, parlare di semplice amicizia è sempre più difficile e lo dimostra proprio l’atteggiamento del ragazzo che in presenza di Francesca non sa più come trattenersi.

FRANCESCA E GENNARO: CRESCE IL DESIDERIO

Il sentimento di Gennaro per Francesca sembra ormai essere andato oltre. “Basta basta basta, tu non devi stare più vicino a me!”, le sussurra, riuscendo a strappare un sorriso alla De Andrè, mentre gli regala qualche coccola e carezza. Per il ragazzo, la soluzione migliore, in questa situazione, potrebbe essere quella di uscire dalla Casa per non rischiare di cadere in tentazione. Ma è chiaro che a Francesca De Andrè tutte queste attenzione non dispiacciono affatto ma al tempo stesso non riesce a lasciarsi ancora andare del tutto. “Ti prenderei a morsi”, si lascia scappare lui, cercando invano di non farsi sentire, mentre la guarda con gli occhi carichi di desiderio. Il momento cruciale si è registrato in magazzino, dove i due si sono ritrovati da soli e Gennaro ha ancora una volta faticato a trattenersi. Qui non sono mancati baci di fuoco sul collo della De Andrè. “Oggi sei animalesco”, scherza lei, senza però sottrarsi alle attenzioni del ragazzo.

Visualizza questo post su Instagram Incontri bollenti in magazzino… 🔥 #GF16 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 25 Mag 2019 alle ore 7:10 PDT





