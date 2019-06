FRANCESCA DE ANDRÉ/ Gennaro Lillio sbotta con lei: “Ora basta!” (Grande fratello)

Francesca De André è una delle protagoniste indiscusse del Grande fratello 2019. All’inizio di questa edizione, ha fatto molto parlare il tradimento (o presunto tale) del fidanzato Giorgio Tambellini, che di recente è entrato nella Casa per chiarire la sua posizione. “Cosa ci hai fatto con questa?”, gli ha chiesto Francesca senza troppi giri di parole. “Ci ho fatto quello che mi pare”, le dice lui, “qui non è possibile parlarne. Te lo dirò io fuori. Non ti ho tradito io. Ti ha tradito la tua amica Alessandra. Finisci questo giochino e poi sarò io il primo a dirti le cose”. Al Gf, Francesca ha instaurato una bella amicizia con Gennaro Lillio, che in breve tempo è diventato il suo miglior confidente. Molto spesso, la De André si mostra gelosa: “Sei ridicola se fai così”, la rimprovera lui, “mi stai affibbiando cose che non faccio”. La preoccupazione è che Gennaro si concentri troppo sulla nuova arrivata, Taylor Mega, trascurando magari la loro unione.

Francesca De André e il rapporto con Gennaro Lillio

Gennaro Lillio soffre un po’ per l’incorrispondenza di Francesca De André. Il loro è un tira e molla continuo, anche se il fidanzamento di lei con Giorgio Tambellini pare essersi rotto. I due sono molto diversi: lui è pacato, attento, riflessivo; lei è passionale, esplosiva, impulsiva. Se è vero che gli opposti si attraggono, è anche vero che chi si somiglia si piglia. Si attraggono, Gennaro e Francesca, ma non al punto di “pigliarsi”. Tutto è nelle mani di Francesca: sta a lei decidere se andare oltre o no. Quel che è certo è che è gelosa della vicinanza di Taylor Mega, che però – a detta di Gennaro – è assolutamente priva di secondi fini. L’atteggiamento di lei è spesso scontroso; quando lui le chiede spiegazioni, Francesca risponde semplicemente voltandogli le spalle.

Francesca De André parla di Dori Ghezzi

C’è tensione tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Di fronte alla reazione di lei, che non risponde alle sue domande e si mostra evasiva, Gennaro sbotta: “Francesca, ora basta!”. In questo stato, forse, non l’avevamo mai visto. Lillio lascia la stanza indispettito, mentre lei lo insegue e lo abbraccia. Litigano, sì, però fanno subito pace. Parallelamente alla storia con Gennaro, si dipana per Francesca un’altra trama, quella che coinvolge la sua famiglia e i suoi affetti più cari. “Lei ha deciso di abbandonarmi”, ha detto a proposito di Dori Ghezzi. “Questa persona era la compagna di mio nonno, avrei voluto vederla come nonna, ma mi ha accompagnata nella casa famiglia quando, in realtà, avrebbe potuto prendermi in affidamento”. La Ghezzi avrà avuto le sue ragioni. Tra chi la difende, l’amico Cristiano Malgioglio: “Lei per me è più di un’amica, la conosco bene ed è una persona meravigliosa”. Poi dà un’altra versione: “Le dispiace molto per quello che ti sta succedendo”.



