Francesca de Andrè ha bestemmiato al Grande Fratello?/ Video: nuovo caso sulla Finale

Siamo ormai a poche dalla finale e non mancano le polemiche relative alla possibile bestemmia di Francesca de Andrè al Grande Fratello 2019. La gieffina non bada alle parole che dici quando perde la testa e in molti sono convinti che lei abbia bestemmiato nei giorni scorsi e che la produzione l’abbia graziata proprio perché lei è stata la loro protetta in questa edizione. In molti sono convinti che sia proprio lei la prima ad uscire questa sera mentre altri sono convinti che, con i giochetti del Grande Fratello, potrebbe addirittura arrivare alle ultime battute. A remarle contro c’è un altro video finito poco fa in rete dove, a quanto pare, ci sarebbe una nuova bestemmia della De Andrè. Questa volta, proprio parlando sul letto con Gennaro Lillio delle sue ultime liti avute in casa, soprattutto con Gianmarco Onestini, la De Andrè, si sarebbe lasciata andare ad un’altra bestemmia. Guardando il video che potete trovare qui si legge: “E l’altro giorno P**** D** e oggi Cristo. MAH”. Ci sarà spazio nella finale di oggi anche per questo? (Hedda Hopper)

LA SENTENZA DEL GRANDE FRATELLO 2019

Francesca De André non ha bestemmiato. E’ questa la sentenza del Grande fratello 16, che si pronuncia ufficialmente dopo le accuse di alcuni telespettatori. Chi di dovere ha riguardato i filmati, dichiarando la De André non colpevole e dunque non passibile di squalifica. Questa la nota ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”. Il polverone è stato sollevato dai social network, e in particolare da alcuni utenti convinti di averla sentita esagerare in un momento di rabbia. Francesca stava parlando di Cristiano Malgioglio, l’opinionista del Gf con cui si è più volte scontrata nel corso delle dirette su Canale 5. In rete ha cominciato a circolare un video del frangente incriminato, in cui – in realtà – Francesca dice solo “al posto mio”. Le voci si sono diffuse mercoledì: “Ha bestemmiato, deve essere cacciata”, inveisce qualcuno. Altri, invece, le mostrano vicinanza e la difendono, sostenendo che sia tutto frutto di un malinteso.

Francesca De André nel mirino

Francesca De André è in evidente difficoltà. E’ improbabile che sarà lei a vincere il Grande fratello 16, anche perché i bookmakers la danno a 8 insieme a Erica Piamonte. La precedono Gianmarco Onestini, a 5, e Martina Nasoni, a 3. Va meglio per Enrico Contarin e Gennaro Lillio, tra cui, come prevedibile, andrà in scena un duello all’ultimo voto. Francesca è in crisi anche per il “gioco” della lettera, che dovrebbe scrivere e indirizzare a uno dei suoi familiari. Non si sa ancora chi sceglierà, data la diffida del padre Cristiano che non vuole si parli delle loro faccende private. Che dire poi della relazione con Gennaro? Proprio quest’ultimo, da amico e confidente, la invita a tirare fuori tutto quello che ha dentro. Non importa se dopo si scatenerà il putiferio: l’importante, per lui, è che Francesca sia se stessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA