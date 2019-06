Francesca De Andrè non piace alla mamma di Gennaro?/ E su Temptation Vip dice…

Francesca De Andrè dopo essere uscita dal Grande Fratello 2019, ha deciso di cadere definitivamente tra le braccia di Gennaro Lillio, buttandosi alle spalle la precedente relazione con Giorgio Tambellini. A quanto pare, il gossip sta avendo la meglio e la nipote di Faber, non sarebbe molto gradita dalla famiglia del modello. Secondo quanto riporta GossipeTV, Giada Di Miceli, presentatrice di “Non succederà più” su Radio Radio, avrebbe rivelato uno scoop non da poco. A quanto pare, proprio la mamma nel campano non gradirebbe di avere Francesca come nuora. La sua antipatia, sarebbe nata proprio nel corso del reality show di Casa Mediaset, dopo averla vista “all’opera” tra parolacce, urla e presunte accuse di bullismo. Ma non finisce qui. A quanto pare, la mamma di Gennaro, avrebbe perfino cliccato “Mi piace” su alcuni commenti che criticavano aspramente il comportamento dell’opinionista di Barbara d’Urso. Attualmente non ci sono conferme e quindi, tutto rimane una piccantissima indiscrezione che, visto il carattere “fumantino” della De Andrè, potrebbe essere serenamente veritiera.

Francesca e Gennaro verso Temptation Island Vip?

Francesca De Andrè è stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello 2019. Intervistata da Giada Di Miceli, la nipote di Faber si è mostrata molto felice della sua frequentazione con Gennaro Lillio. “Adesso la strada sembrerebbe in salita. Pare ci sia stato il lieto fine… io e Gennaro ci possiamo definire fidanzati, ci conosciamo molto bene ma non in tutte le sfaccettature della vita reale. Ci stiamo conoscendo da questo punto di vista e per il momento va tutto bene. Non vorrei dare una definizione al nostro rapporto, c’è una conoscenza molto intima che sta proseguendo fuori…”. Francesca ha rivelato di avere modo di lavorare insieme a Gennaro fuori dalla Casa, e questo li sta aiutando anche a conoscersi meglio. Lory Del Santo ha definitivo Gennaro stratega in questi giorni, tramite le pagine dei settimanali, ma la De Andrè ha sorvolato: “Non m’interessa!”. In ultimo, la “bomba”: “Se farei Temptation Island Vip con Gennaro? Non lo so, non mi è stato proposto!”.

