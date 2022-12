Francesca De Stefano, chi è la moglie di Santo Versace/ Nozze in chiesa a luglio: “Ogni giorno…”

FRANCESCA DE STEFANO, MOGLIE DI SANTO VERSACE

Chi è Francesca De Stefano, la moglie di Santo Versace? Questo pomeriggio, nella puntata del sabato di “Verissimo”, il 77enne imprenditore ed ex politico calabrese, fratello del più noto Gianni e colui che con la famiglia porta avanti la griffe creata dal compianto stilista, sarà infatti ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Una prima assoluta per il diretto interessato che, di recente, aveva dato alle stampe il volume “Fratelli. Una storia Italiana” in cui parla appunto della loro famiglia e pure dell’omicidio di Gianni nel 1997. Ma, dopo che di recente ha annunciato per la prossima estate le nozze in chiesa con la compagna già sposata civilmente anni fa, è inevitabile che si parlerà anche della sua vita privata.

I genitori Giulia De Lellis/ Lei: "mia mamma mi ama e protegge" e sul padre...

Ma cosa sappiamo di Francesca De Stefano, moglie di Santo Versace e che oramai è da tanti anni la sua compagna? Dopo le nozze con Cristiana Ragazzi e la fine di quella storia d’amore, con la nascita dei suoi primi due figli (Francesca e Antonio), l’imprenditore reggino infatti aveva trovato nuovamente la felicità nel lontano 2007 quando aveva conosciuto casualmente la donna, sua conterranea, e che lo renderà padre per la terza volta con la nascita di Ramona. “Il destino è bizzarro” aveva raccontato Versace rievocando il periodo in cui aveva conosciuto la De Stefano: “Nel 2007, una mattina arrivai a Palazzo Madama e incontrai l’amore” ha detto riferendosi alla parentesi da parlamentare avuta in passato, “Era Francesca, avvocato e dirigente presso il Ministero dell’Economia, reggina come me!”.

Andrew Cunanan, chi è l'assassino di Gianni Versace?/ "Un sociopatico": la sua storia

FRANCESCA DE STEFANO, NUOVE NOZZE A LUGLIO: “MA CI SPOSIAMO OGNI GIORNO”

Infatti il caso aveva voluto che la liaison tra Francesca De Stefano e Santo Versace sia nata in modo casuale ma in un certo qual senso ‘ritrovandosi’: come ha ricordato ancora l’imprenditore, non solo l’avvocatessa 55enne era reggina come lui, ma pare che sua nonna fosse pure una cliente della sartoria che la madre dei Versace aveva un tempo. Il resto è storia nota col matrimonio celebrato con rito civile nel 2015 a Milano, in concomitanza con uno dei compleanni dell’imprenditore. E oggi, dopo quasi otto anni di matrimonio, è arrivato l’annuncio che la coppia (oramai assieme da ancora più anni) ha deciso di salire all’altare e l’appuntamento con i fiori d’arancio è per il luglio del 2023.

Romina Pierdomenico fidanzata Ezio Greggio/ "Alcuni mi guardano male ma non bado a.."

Come i diretti interessati hanno fatto sapere al settimanale “Chi”, Francesca De Stefano e Santo Versace hanno deciso di rinnovare la loro promessa d’amore, ma questa volta in chiesa: “La prima volta fu una cerimonia a sorpresa: io pensavo di festeggiare il suo compleanno a casa sua e invece alla porta suonò il delegato comunale” aveva ricordato la diretta interessata che, invece, in riferimento alla data del prossimo 8 luglio quando saliranno all’altare in quel di Roma ha confessato che lei e il suo Santo in realtà si sposano e si fidanzano ogni giorno, a testimonianza di un legame molto forte e che era stato molto importante per l’imprenditore dopo la morte del fratello Gianni e anche se la donna era entrata nella sua vita diverso tempo dopo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA