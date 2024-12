Santo Versace, stilista nato a Reggio Calabria nel 1944 e fratello di Gianni Versace e Donatella Versace, è papà di due figli, Francesca e Antonio. Entrambi sono nati dall’amore con Cristiana Ragazzi, la sua prima moglie. Parlando dei suoi “ragazzi”, tempo fa Santo Versace disse: “Loro sono nati a Milano. E Francesca si sente milanese, ma se chiede ad Antonio di dov’è, risponde che è calabrese”.

Come è morto Gianni Versace?/ Finì tragicamente nel mirino del serial killer Andrew Cunanan

Santo Versace è diventato papà di Francesca e Antonio ormai più di quarant’anni fa. I due sono nati dall’amore con Cristiana Ragazzi, con la quale lo stilista è stato sposato per più di vent’anni. Entrambi hanno preso i nomi dei genitori di lui. Quella più conosciuta è Francesca, stilista di borse: sposata con Christopher Leoni, lo ha reso nonno per prima. Sono quattro i nipotini di Santo Versace, nati due da Francesca e due da Antonio. L’unico maschietto dei quattro si chiama Santo, proprio come il papà. Lo stilista ha uno splendido rapporto con tutti e due i suoi figli, che vive quotidianamente come testimoniano le tante immagini pubblicate sui social.

Bobby Solo, chi è moglie Tracy Quade? 25 anni in meno/ "Non capisco cosa le piaccia di me"

Figli di Santo Versace: “Con Francesca De Stefano nessun bambino ma…”

Con la seconda moglie, Francesca De Stefano, Santo Versace non ha avuto figli ma ha istituto una fondazione che si occupa di aiutare le ragazze madri, i carcerati, le donne vittime di violenza e chiunque sia meno fortunato. Un impegno per il sociale che ha permesso a Santo di diventare, idealmente, papà di qualcosa di più grande, come ha raccontato a “Libero”: “Con Francesca non abbiamo avuto figli.

Il nostro lascito è questa Fondazione, motivo per cui avrei voluto darle il nome di entrambi”. Con i figli Francesca e Antonio e con la ex moglie Cristiana, oltre che ovviamente con la seconda moglie e con i nipotini, Santo Versace forma una famiglia allargata ma felice, tenuta in piedi con amore e sacrifici.

Sabrina Knaflitz, chi è la moglie di Alessandro Gassmann?/ "Vi svelo il segreto del nostro amore"