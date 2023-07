Francesca e Manuel si lasciano a Temptation Island 2023/ Le prime parole: “Non mi sono fatta calpestare”

Francesca e Manuel: le prima parole dopo l’addio a Temptation Island 2023

Francesca e Manuel, dopo due anni di relazione, si sono lasciati nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2023. Un addio arrivato dopo la scelta di Francesca di chiedere il falò di confronto immediato e nel corso del quale entrambi hanno deciso di tornare a casa da single. Dopo l’addio a Temptation Island, entrambi si sono raccontati ai microfoni di WittyTv spiegando le rispettive sensazioni provate. “Appena ho visto Francesca ho capito che era incaz*ata perché la capisco, ma non nego che è stato bella rivederla”, ha detto Manuel a WittyTv.

“Era un puzzle che dovevo riempire, io l’ho riempito tutto perché ho pensato a 360 gradi quale poteva essere la situazione più giusta per me e per lei. Mi è venuto da prendere nel momento in cui stavamo prendendo la decisione perché so che questa volta l’ho persa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre”, ha detto Manuel.

Le parole di Francesca dopo Temptation Island 2023

Ai microfoni di WittyTv, si è raccontata anche Francesca che, dopo due anni, ha trovato la forza per chiudere una relazione che non la rendeva serena. “Mi sono ritrovata di fronte ad una persona con cui non mi sentivo in contatto. Ogni giorno mi sentivo scaricata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui penso che mi devo perdonare tante cose che io ho accettato in questo rapporto. Quando vedevo un’attenzione, una premura in più mi sentivo strana perché non ero abituata a quello, quindi mi devo perdonare un po’ di cose perché l’anormalità per me era diventata normalità. Mi sono un po’ annullata come persona”, ha detto.

Pur essendo sicura della decisione presa, Francesca non nega che il momento che sta attraversando non è dei più semplici: “In questo momento sto male ed è normale stare male, perché ho detto addio ad una persona che ha fatto parte della mia vita, seppure sbagliata e seppure si è comportata malissimo è comunque una persona che ha fatto parte della mia vita”.











