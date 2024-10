Vybes di Amici 2024 sta conquistando il pubblico per via della sua simpatia. Ed è riuscito a far sciogliere anche il cuore di Rudy Zerbi, che gli ha addirittura regalato il libro di Francesco Totti sulle barzellette! Nelle ultime ore tutti parlano di lui per via della dichiarazione d’amore a Rebecca, ma pochi sanno chi si nasconde davvero dietro al cantante romano. Proviamo a conoscerlo meglio. Prima di approdare ad Amici 2024, Vybes faceva il panettiere ma quando aveva solo 13 anni ha confessato a mamma e papà di voler diventare un cantante.

Come ha raccontato nella sua presentazione, si chiudeva in camera per scrivere canzoni, e da lì ha capito che quello sarebbe diventato il vero sogno della sua vita. Passiamo ad un’altra curiosità: perchè il nome Vybes? La madre del 21enne romano ha rilasciato un’intervista al Messaggero svelando l’arcano: Vybes vuol dire emozioni e vibrazioni, cosa che rispecchia a pieno Gabriel (vero nome del giovane), che a quanto pare è una persona molto sensibile. La stessa mamma ha svelato che è timido e che dentro di sè nasconde un mondo enorme.

Amici 2024, Vybes è fidanzato? Le ultime indiscrezioni sul corteggiamento a Rebecca

Nel corso degli ultimi anni, Vybes ha fatto per due volte il provino per entrare nel programma, senza successo. Quest’anno, invece, le porte di Amici 2024 si sono finalmente aperte ed è riuscito a far parte della squadra dei cantanti insieme a Trigno, Ilan e tanti altri, anche se con i primi due ha intrecciato un legame davvero speciale: nella scuola sembrano tutti fratelli e nonostante i litigi sanno far pace in fretta per poi tornare amici come prima. La madre di Vybes ha anche raccontato di come appena dopo gli studi il ragazzo si sia messo subito a lavorare in panetteria in quel di Spinaceto, anche se poi ha lasciato tutto per iniziare la scuola di Canale 5.

Vybes ha una fidanzata? La risposta è no! Il cantante è single ma sembra aver molta voglia di innamorarsi, dato che è stato il primo ad aver avuto il coraggio di dichiararsi per Rebecca, la più “desiderata” di questa edizione. Indipendentemente da come andrà, Vybes rimane per tutti un ragazzo serio, simpatico e sempre educato, e lo dimostra anche il rapporto nato con Rudy Zerbi, che si divide tra la severità da insegnante all’affetto paterno.