Francesca Fagnani ospiterà Belen a Belve?/ Il colpaccio della conduttrice dopo Stefano De Martino

Francesca Fagnani torna con Belve: Stefano De Martino primo ospite

Tra gli appuntamenti immancabili della prossima stagione televisiva, ormai alle porte, tornerà sul piccolo schermo anche una delle sorprese degli ultimi anni: Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, caratterizzato da interviste “nude e crude” in cui gli ospiti si raccontano senza filtri né sovrastrutture ma in totale trasparenza e sincerità, ospiterà numerosi volti noti della televisione, dello spettacolo e non solo.

Belen Rodriguez in lacrime, fan preoccupati via social/ É colpa di Stefano de Martino?

Il primo ospite annunciato, protagonista della puntata d’esordio, sarà Stefano De Martino. Lo showman si sottoporrà alle pungenti domande della giornalista, tra carriera e vita privata, e non mancheranno inevitabili riferimenti all’ennesima rottura con Belen Rodriguez. I fan sono in trepidazione nell’attesa di scoprire cosa il ballerino napoletano avrà da dire riguardo la crisi con la conduttrice argentina, e se da quell’intervista usciranno fuori inediti e scottanti retroscena. Ma, stando a quanto si vocifera nelle ultime ore, la Fagnani sarebbe intenzionata ad intervistare anche la controparte di questa storia d’amore sempre sotto i riflettori, e che sembra ormai ai titoli di coda: Belen.

Belen Rodriguez e Stefano De Marino, vacanze separate/ Lei in piscina con Elio, lui in barca con una donna…

Belve, anche Belen intervistata nel programma? L’indiscrezione

A riportare l’indiscrezione è Amedeo Venza, con una story condivisa su Instagram. Il blogger ed esperto di gossip ha infatti rivelato sul suo profilo che anche Belen Rodriguez verrà intervistata da Francesca Fagnani. “Stefano De Martino e Belen saranno ospiti a Belve ovviamente in due puntate diverse! Entrambi racconteranno la loro versione sulla separazione e sui presunti flirt al centro del gossip di questi giorni”, si legge.

Se il rumor venisse confermato, sarebbe un vero e proprio colpaccio per Francesca Fagnani. Avere entrambi i protagonisti di questa storia nel suo studio, seppur in due puntate differenti, sarebbe una ghiotta occasione per far luce sulle dinamiche e le cause che hanno portato alla loro ennesima separazione. Inoltre, si potrebbe far luce anche sui loro presunti nuovi flirt, che stanno tenendo banco in questi giorni nel mondo del gossip.

“Belen Rodriguez al Pronto Soccorso con Elio”/ L'avvistamento: "Lui stava male", cos'è accaduto













© RIPRODUZIONE RISERVATA