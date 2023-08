Stefano De Martino racconterà la verità su Belen?/ La Fagnani ci proverà a Belve, fan in delirio

Stefano De Martino primo ospite di Belve: racconterà la verità su Belen

Belve ricomincerà a settembre con le sue interviste pungenti e irriverenti, con alla conduzione Francesca Fagnani. La conduttrice, senza peli sulla lingua, avrà come primo ospite proprio Stefano De Martino. Lo showman che in questi ultimi mesi è al centro del gossip per la sua travagliata storia d’amore con Belen Rodriguez.

Le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio continuano a circolare incessanti. L’ultima ipotesi parla di un tradimento da parte di De Martino, prima con Alessia Marcuzzi e ora con la sua presunta nuova fiamma Beatrice Vendranim. I fan sono convinti che la Fagnani riuscirà a cavare la verità al conduttore di come sono andate le cose con la showgirl argentina. Sarà davvero così? Intanto la Marcuzzi ha dichiarato che non parteciperà a Belve: “Mi devo tutelare, io parlerei troppo e racconterei cose personali“.

Mentre la rottura tra De Martino e Belen Rodriguez è ormai data per certa, Fabrizio Corona è già andato oltre parlando di una possibile relazione tra il conduttore napoletano e Beatrice Vendranim. La modella e attrice ha avuto una lunga storia d’amore con il cantante Fred De Palma.

Sul suo canale Telegram, il giornalista gossip ha dichiarato che Stefano sia arrivato in Sardegna a luglio per trascorrere delle vacanze con gli amici. Dunque, sembra ormai concluso il matrimonio con la showgirl argentina che, nell’ultimo periodo, ha ricevuto una buona parte di solidarietà femminile e sostegno dalle fan. La (ex?) coppia non ha mai confermato la rottura, ma ormai non si mostrano più insieme e vivono completamente separati.

