Francesca Fagnani “Sanremo? Mi sento in un frullatore”/ “Mentana non ci sarà perchè…”

Francesca Fagnani e il Festival di Sanremo 2023

C’è anche Francesca Fagnani tra le donne che affiancheranno Amadeus durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2023. La giornalista che, con il programma “Belve” riesce a mettere a nudo tutti i suoi ospiti, con la sua professionalità, è pronta a stupire il pubblico del Festival a cui regalerà anche un monologo che, per il momento, resta top secret. All’avventura sanremese manca sempre meno e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, la Fagnani non nasconde l’ansia e la tensione per il debutto sul palco del Teatro Ariston.

“Mi sento in un frullatore, l’ansia c’è anche solo per la letteratura che aleggia su Sanremo da secoli, solo l’idea di arrivare lì mette ansia, inutile dire che sono tranquilla. No. Ma sono anche molto felice, è una bella emozione», ha detto la Fagnani che, da spettatrice, ha sempre seguito il Festival in famiglia indicandolo come un momento televisivo assolutamente imperdibile.

Francesca Fagnani e il rapporto con Enrico Mentana

Salendo sul palco del Teatro Ariston, Francesca Fagnani penserà principalmente ai genitori. «Il pensiero a casa andrà a mio papà; nel cuore e ovunque a mia mamma che non c’è più», ha spiegato la Fagnani che, durante i giorni di Sanremo, non avrà al proprio fianco il compagno Enrico Mentana.

Ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, la Fagnani racconta che il compagno Mentana non potrà essere al suo fianco per i suoi impegni professionali. «Durante la settimana conduce quel programma minore che si chiama tg. E’ giusto che resti a fare il telegiornale», ha concluso.

