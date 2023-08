Francesca Ferragni, ha il via il countdown per il matrimonio con Riccardo Nicoletti/ L’abito in pizzo e…

Francesca Ferragni si sposa con Riccardo Nicoletti: la data del matrimonio, nel mezzo dello spoiler

Francesca Ferragni si prepara per il tanto atteso matrimonio che la unirà in amore a Riccardo Nicoletti. Manca, nel dettaglio, un mese esatto alla preannunciata data del grande passo delle nozze della sorella Francesca tra le sisters vip in Italia, di risonanza International nel mondo, Ferragni.

Il 9 settembre é, infatti, la data stabilita per le nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, per cui parte ufficialmente il conto alla rovescia nel mezzo dei preparativi per il grande evento. I due promessi sposi, mentre i primi particolari del loro matrimonio sono virali online, si trovano in Spagna, più precisamente a Ibiza, dove i primi hanno raggiunto la sorella della promessa sposa e il consorte vip, Chiara Ferragni e Fedez. Il quartetto si concede così una vacanza di inizio mese di agosto 2023, nel cuore della Spagna. Occasione in cui, nell’attesa per il matrimonio Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si lasciano ritrarre in una serie di scatti famigliari, insieme al figlio Edoardo, nato un anno fa circa.Nelle foto di famiglia della grande attesa, la 34enne indossa un abito bianco di pizzo con ricami floreali, gonna asimmetrica, spalline sottili, scollatura a V e schiena nuda. Il promesso sposo opta per una camicia bianca salopette a righe per il piccolo Edo. E, intanto, trapelano anche delle prime anticipazioni del matrimonio.

Il matrimonio di Francesca Ferragni é un evento di benvenuto in Emilia Romagna

Gli invitati alle nozze ricevono un invito personalizzato, consistente in disegni che richiamano una serie di peculiarità della vita familiare degli sposi. Il design dell’invito raffigura un bambino, che chiaramente simboleggia il piccolo Edo, e insieme a lui si intravede poi un cane, e il riferimento é all’amica di famiglia a quattro zampe, Gabriella (un Weimaraner color grigio con occhi azzurri). L’atteso evento matrimoniale é fissato in una location dalla bellezza suggestiva: il castello di Rivalta, una fortezza situata a Piacenza, che può dirsi uno dei più importanti monumenti dell’Emilia Romagna, la regione recentemente colpita dall’ondata alluvionale in Italia.

E non é tutto. Da vera social addicted, Francesca Ferragni condivide con i follower, via social, anche il segreto della scelta degli abiti per il grande evento. L’abito da sposa di Francesca Ferragni unitamente a quello delle damigelle della promessa sposa sono firmati Atelier Emé, un noto brand rinomato per le collezioni da cerimonia eleganti e dai particolari principeschi. Al fianco della sposa, nella giornata del matrimonio, vi saranno quattro note damigelle, oltre alle amiche più vicine anche le sorelle della sposa, Valentina e Chiara Ferragni.

