Pochi minuti fa è arrivato il lieto annuncio dai social: Francesca Ferragni è incinta del secondo figlio! La nota sorella dentista di Chiara Ferragni aspetta un altro bambino dopo poco dalla nascita del piccolo Edoardo, nato dalla relazione fra lei e Riky Nicoletti. I due sono sempre stati la coppia un po’ più schiva del polo Ferragni, e a differenza delle sorelle hanno mantenuto un profilo basso senza alimentare spesso il gossip.

Dalla nascita di Edoardo, il marito Riky Nicoletti ha iniziato a condividere molto di più sul suo profilo Instagram, che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati cinofili: la protagonista assoluta delle sue fotografie è la cagnolona Gabriella, che con il “fratellino” Edo vive tantissime avventure. Originario di Cremona proprio come la moglie Francesca Ferragni, Riky è molto legato al territorio locale e spesso parla in dialetto nelle sue storie suscitando simpatia nei fan che gli vogliono sempre più bene. Oggi i due stanno per diventare genitori bis, e lo hanno annunciato con uno splendido post su Instagram.

Francesca Ferragni incinta, il commento di Valentina, papà Marco e Chiara

“Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?“, queste le parole di Francesca Ferragni e del marito Riky Nicoletti, che sui social hanno condiviso la lieta notizia con i loro follower. Inutile dire che in un baleno sono arrivati i commenti dei fan e di molti personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a seguirli in questa nuova avventura: “Pronta ad essere zia per la quarta volta“, scrive la sorella Valentina Ferragni, mentre il papà Marco festeggia con queste parole: “Pronto ad essere nonno per la 4a volta“.

La coppia è amatissima: “Siete una famiglia meravigliosa e ci speravo tanto arrivasse questa notizia! Troppo contenta per voi“, scrive un utente. Nella foto si vedono i tre riuniti nella cameretta del piccolo Edoardo, che dà un bacio alla pancia di Francesca Ferragni. Lei indossa una felpa verde, mentre Riky Nicoletti, sorridente, tiene il cane Gabriella che guarda in camera in modo assai esilarante. Intanto, Chiara Ferragni ha ricondiviso il post della sorella nelle sue storie su Instagram, scrivendo “So Happy” Insomma, la famiglia Ferragni si allarga ancora e non ci resta che fare le congratulazioni a Francesca e a Riky per questa splendida notizia!