Francesca Ferragni, pancia piatta dopo parto/ Il web: “Gara a chi torna in forma…”

Francesca Ferragni mostra il fisico dopo il parto

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori per la prima volta. Lo scorso 21 giugno, la sorella di Chiara Ferragni ha partorito il piccolo Edoardo e, una settimana dopo il parto, ha condiviso alcune foto ricordo tra le quali una in cui è in posa di profilo e mostra la pancia piatta. Sette giorni dopo essere diventata mamma, Francesca Ferragni si è mostrata in forma ai followers con cui ha condiviso diversi momenti della gravidanza. Amante dello sport, la Ferragni ha sempre avuto un fisico al top della forma e super allenato. Un dettaglio che, probabilmente, l’ha aiutata a tornare subito in forma.

La foto condivisa dalla sorella di Chiara Ferragni, però, ha spaccato l’opinione pubblica. Da una parte ci sono le donne che si complimentato con lei per essere riuscita a mantenersi in forma anche durante la gravidanza sfoggiando, una settimana dopo, un ventre piatto. Dall’altra parte, però, c’è chi sottolinea che non è una gara a chi torna prima in forma.

Francesca Ferragni: critiche e complimenti per il fisico dopo il parto

Di fronte alla foto in cui Francesca Ferragni indossa un pantaloncino e un top per mostrare la pancia dopo il parto, qualche utente rumoreggia. «Tutto molto bello, peccato per l’ultima foto davvero di cattivo gusto, che dimostra ancora una volta l’ennesima gara a chi torna in forma più veloce…mi dispiace pensavo tu fossi “diversa”», si legge in uno dei commenti.

Un altro commento, poi, in difesa della Ferragni, replica: «Non è nessuna gara poi, mica ha fatto una dieta in una settimana, sarebbe anche impossibile perdere la pancia in una sola settimana solo per farsi vedere sui social. È un effetto dello stile di vita che faceva dapprima e se ne è fiera permettiamole di esserlo invece di criticare. Ognuna a sé, come hai detto tu».

