Francesca Ferragni è mamma! Nato il nipote di Chiara Ferragni/ Prime foto di Edoardo

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti genitori: è nato il piccolo Edoardo

Fiocco azzurro in casa Ferragni: è nato Edoardo, il primogenito di Francesca e del compagno nonché futuro marito Riccardo Nicoletti. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram della sorella di Chiara Ferragni, che ha condiviso con i suoi followers i primi scatti dopo il lieto evento e un messaggio dolcissimo. “21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi” la dedica al miele per il suo bebè, che stringe tra le sue braccia coricata sul letto d’ospedale e con il suo Riccardo al fianco.

Il lieto annuncio ha scatenato la reazione dei fan, che hanno invaso il post di like e teneri commenti di congratulazioni. A lasciare traccia scritta non potevano mancare le sorelle di Francesca. Chiara Ferragni ha scritto “Benvenuto Edo” e, successivamente, una dedica alla famigliola: “Siete stupendi“. Anche Valentina Ferragni è in preda alla gioia ed è prontissima ad abbracciare il nipotino: “Non vediamo l’ora di conoscerti amore nostro” E anche zio Fedez ha lasciato un cuore tra i commenti al piccolo Edoardo, che presto conoscerà anche i cuginetti Leone e Vittoria, figli dei “Ferragnez”.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: dal lieto evento alle imminenti nozze

Sono stati mesi davvero speciali per i neo-genitori Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. A dicembre l’annuncio su Instagram della gravidanza, a marzo la fatidica proposta di matrimonio che ha reso la dolce attesa ancor più speciale. Proprio nel giorno del suo compleanno, infatti, la sorella di Chiara ha ricevuto in dono l’anello di fidanzamento dal suo compagno e alla romantica proposta non ha potuto che rispondere con un “sì”.

Dopo la nascita del piccolo Edoardo, dunque, la coppia è pronta a convolare a nozze e a coronare il loro idillio d’amore con il passo più importante. D’altronde entrambi hanno sempre sognato in grande e, anche attraverso i rispettivi profili, traspare tutta la felicità e l’amore che li lega.

