Francesca Fialdini, imprevisto con il vestito a Da noi a ruota libera/ “Si è visto qualcosa?”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini ha un problema con il vestito in diretta

La puntata di questa domenica 7 aprile 2024 di Da noi a ruota libera si è aperta con un piccolo incidente hot per Francesca Fialdini. Nel dettaglio, infatti, subito dopo aver preso la linea da Mara Venier e dalla sua Domenica In ha elencato tutti gli ospiti della puntata. Subito dopo ha voluto fare una giravolta che però ha fatto alzare un po’ troppo l’abito lasciando intravedere per qualche secondo più del dovuto.

Francesca Fialdini: “Quando il mio corpo è cambiato non riuscivo a riconoscermi”/ “Cercavo di coprirmi…”

Nulla di preoccupante e di eccessivo, ovviamente, per Francesca Fialdini che ricompostasi immediatamente ha chiesto al pubblico: “Si è visto qualcosa? Avete visto qualcosa?”. Subito dopo ridendo ha mandato la pubblicità. Insomma, piccolo imprevisto con il vestito per la conduttrice di Da noi a ruota libera che al rientro dalla pausa ha iniziato il suo giro di interessantissime interviste ai suoi ospiti Fausto Leali, Lucrezia Lante Della Rovere con Michela Giraud ed Enzo Miccio.

Chi è Milo Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini?/ La conduttrice: “Per ora non mi vedo sposata…”

Francesca Fialdini, incidente hot con l’abito: Michela Giraud terrorizzata da un insetto

La puntata di Da noi a ruota libera è stata contraddistinta da imprevisti e contrattempi. Non solo infatti Francesca Fialdini ha rischiato di rimanere nuda a causa del suo vestito che svolazzava troppo, in realtà però si è visto bene poco, ma problemi ha avuto anche Michele Giraud. La giovane attrice e regista, infatti, durante l’intervista insieme Lucrezia Lante Della Rovere si è spaventata tantissimo a causa di un insetto che si era intrufolato nello studio. Dopo aver urlato in maniera evidente, Michela Giraud terrorizzata dall’insetto ha ammesso: “È un elicottero, ma che è una palude?”

Chi è Francesca Fialdini, conduttrice tv/ Dagli esordi in radio al primo romanzo

Francesca Fialdini ha cercato di ravvivare il pubblico con un innaffiatoio per evitare che ‘gli cadesse la palpebra’. La conduttrice di Da noi a ruota libera, che una sorta di ammissione di colpa inconscia, ha chiesto ai presenti in studio di evitare di addormentarsi. E per questo viene da chiedersi: è anche lei convinta che le sue interviste non siano proprio interessantissime? Di recente, invece, la conduttrice toscana ha confessato di aver subìto molestie in passato nell’ambiente di lavoro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA