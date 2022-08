Francesca Fichera “Carlo Conti è come lo si vede in tv”/ “Vorrei condurre un programma”

Francesca Fichera, la professoressa de L’Eredità: “vorrei condurre un programma in tv”

Francesca Fichera: dall’esperienza come professoressa a L’Eredità al matrimonio con Filippo Filippo Volandri. La showgirl è sposata da diverso tempo con il tennista livornese Filippo Volandri; un rapporto che prosegue a gonfie vele come ha sottolineato “ci divertiamo moltissimo insieme e ridiamo sem­pre”. La showgirl ha poi rivelato come il tennista è riuscito a fare breccia nel suo cuore: “mi ha corteggiato per un anno. Ho premiato la sua determinazione! E poi ha tante qualità: è buono, bello, generoso e dolce”. Non sono mancate della pazzie come quando la Fichera ha viaggiato per più di 20 ore prendendo aereo, auto e treno, per vederlo il prima possibile.

Tra i sogni nel cassetto di Fichera c’è quello di condurre un programma televisivo e non nasconde che tra i suoi modelli di riferimento c’è Paola Cortellesi: “sa fare tutto. Balla, recita e canta. E sempre in modo straordina­rio”, mentre non vorrebbe assolutamente assomigliare a Rita Dalla Chiesa “è un po’ troppo ingessata per i miei gusti”.

Francesca Fichera: “a L’Eredità un clima di armonia”

Francesca Fichera ha poi parlato anche di Carlo Conti con cui ha lavorato per diversi anni nel quiz show “L’Eredità”: “è simpatico, spontaneo e professionale. E’ Esattamente come lo si vede in televisione. Non è per nulla costruito”. Anche con le altre professoresse del programma si è instaurato un bel rapporto di complicità ed amicizia: “non solo andiamo d’accordo, ma siamo affiatate: usciamo insieme la sera e ci telefo­niamo per aggiornarci se ci sono delle novità” – rivelando anche che non c’è alcun rivalità – “siamo tutte alle prime esperienze e ci appoggiamo a vicenda”.

Infine facendo un bilancio della sua vita, la Fichera ha detto: “sono felice e appagata. Ho l’amore, la famiglia e un bel lavoro: non mi manca nulla, se non qualche euro in più sul conto in banca”.











