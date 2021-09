Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Lui: “l’amore è il motore di molte cose”

Francesca è la fidanzata di Achille Lauro, il trapper che con le sue canzoni ha scalato le classifiche di vendite. Da “Rolls Royce” a “Me ne frego” fino alla super hit “Mille” feat Fedez e Orietta Berti, Lauro è sicuramente il cantante del momento. Una popolarità enorme che naturalmente ha scatenato anche una grandissima curiosità sulla sua vita privata. In tantissimi, infatti, si domandando: è fidanzato oppure no? Irriverente e sopra le righe, Lauro nel privato è un ragazzo semplice e alla mano fidanzatissimo da diversi anni con Francesca. Chi è la fidanzata? Non ci sono tantissime informazioni in merito alla sua dolce metà, anche se i due sono stati paparazzati da un noto settimanale di gossip nel giorno del compleanno del cantante intenti a festeggiare sulle spiagge di Sabaudia.

Un paio di scatti quelli rubati dai fotografi del settimanale Chi che mostrano Lauro abbracciato alla sua fidanzata Francesca intenti a scambiarsi delle tenerissime effusioni. Al momento queste sono le sole immagini che mostrano il cantante con la fidanzata.

Achille Lauro e l’amore: “è d’ispirazione”

Achille Lauro è felicemente fidanzato con Francesca. Un amore che dura da diversi anni come ha sottolineato proprio il trapper veronese che è restio a parlare della sua vita privata e sentimentale. Solo Mara Venier nel salotto di Domenica In è riuscita a farlo sbottonare chiedendogli della sua vita privata, un argomento quasi taboo per il cantante di “Rolls Royce” e “Me ne frego”. Lauro è molto legato alla zia Mara e per lei ha fatto un’eccezione lasciandosi andare a commenti e rivelazioni inedite sulla sua vita sentimentale.

“Sono fidanzato da tanti anni” – ha dichiarato Lauro nel salotto di Domenica In confermando quindi le voci di una relazione con la fidanzata storica Francesca. Non solo, il trapper ha anche aggiunto: “L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”.

