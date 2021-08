Achille Lauro/ Dal successo all’amore: vita di coppia top secret

Sin dal primo incontro, tra Mara Venier e Achille Lauro è nato un feeling speciale che si è ben presto trasformato in vera amicizia. Sin dalla prima partecipazione di Achille al Festival di Sanremo, Mara Venier ha espresso la propria simpatia per il giovane artista che, più volte, è stato ospite a Domenica In. Nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni della Zia Mara durante la stagione 2021/2021, Achille Lauro si è raccontato a 360 gradi tra vita privata e carriera. Una carriera che ha costruito con un duro lavoro, impegnandosi giorno dopo giorno.

Lo stress accumulato, tuttavia, gli ha fatto prendere anche dieci kg. Il successo e l’attenzione mediatica ricevuta non gli ha fatto attraversato sempre dei momenti facili. Tuttavia, forte del sostegno delle persone care e di chi ha sempre creduto nel suo talento, Achille Lauro è riuscito ad affrontare tutto nel migliore dei modi precisando come, nella sua vita, sia stato decisivo comprendere quale fosse la sua reale passione, sin da piccolo per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi.

Achille Lauro, la passione per la musica e le poesie

Quella per la musica e la poesia è una passione che Achille Lauro ha cominciato a manifestare sin da bambino. Quando aveva dodici anni, la mamma lo ha trovato nella stanza mentre scriveva testi e poesie. Quello per la scrittura è un talento naturale che ha permesso a Lauro di esprimersi attraverso i testi e la musica. Ha partecipato a tre Festival, ha pubblicato sei album conquistando 11 dischi d’oro e tre di platino e sta attraversando un periodo di vero successo.

Accanto alla musica, da tempo ha iniziato una collaborazione con Gucci. Il mondo della moda affascina da sempre l’artista che, sul palco, sfoggia sempre outfit originali e mai banali con cui riesce ad esprimere la propria personalità portando all’attenzione del grande pubblico anche temi sociali importanti.

Achille Lauro innamorato? Vita privata top secret

Se della vita professionale si conosce tutto, della vita privata di Achille Lauro si sa ben poco. Mara Venier, puntando sull’affetto che li lega, nel corso dell’ultima intervista, ha provato a farsi raccontare qualcosa in più, ma Lauro De Marinis, questo il vero nome di Achille Lauro, ha ribadito di voler tenere la propria vita personale privata.

In passato aveva invece detto di essere fidanzato da molti anni e che l’amore ha sempre rappresentato un elemento importante della sua vita. Da tempo si mormora della presenza di una ragazza di nome Francesca nella sua vita. Il dubbio sulla sua vita di coppia e l’artista pare non abbia intenzione di soddisfare la curiosità dei fans. Che sia single o felicemente fidanzato, comunque, quel che è certo è che Achille Lauro rappresenta uno degli artisti più amati degli ultimi tempi.

