Francesca è la fidanzata di Achille Lauro? La vita privata e sentimentale del giudice di X Factor 2024 è sempre stata riservata e tenuta lontano dal clamore mediatico. Una scelta condivisibile visto che l’artista è spesso stato al centro dell’attenzione per le sue scelte musicali e di look che l’hanno portato ad essere criticato, ma anche celebrato. Non è facile quindi per Achille Lauro anche se in occasione di una intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In ha deciso di sbottonarsi aprendo il suo cuore e parlando per la prima volta d’amore.

Achille Lauro, chi sono i genitori Nicola e Cristina / "Ci siamo allontanati", le difficoltà con il padre

“L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia” – ha detto la voce di Amore Disperato che parlando d’amore ha sottolineato come sia importante saper affrontare i cambiamenti che la vita ci impone.

Achille Lauro/ "Amore Disperato? Amo le ballate perché mi permettono di parlare delle mie storie personali"

Achille Lauro ha lasciato la fidanzata Francesca?

Achille Lauro non ha mai fatto il nome della fidanzata Francesca, anche se a Domenica In ha confessato: “stare insieme non è semplice: si cresce, si cambia e non è detto che se stai 10 anni con una persona rimanga la stessa che hai conosciuto”. Un chiaro riferimento alla misteriosa fidanzata di cui si conoscono davvero pochissime informazioni, anche se i due sono stati paparazzati insieme diverso tempo fa su una spiaggia di Fregene.

Oltre alle foto non è dato sapere altro, anzi c’è chi mormora che la storia d’amore tra i due sia già finita. Possibile che l’amore disperato cantato da Achille Lauro sia proprio la ex fidanzata Francesca? Intanto voci di corridoio parlano di un nuovo flirt nella vita del giudice di X Factor. Di chi si tratta? Diversi rumors parlano di una simpatia tra Achille Lauro e Giulia Toscano, la sorella di Saraha Toscano vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Naturalmente non è dato sapere di più né tantomeno se il gossip è reale oppure no!

Chi sono gli eliminati X Factor 2024 del quarto live?/ I The Foolz e Danielle lasciano il programma