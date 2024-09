Non tutti sanno che nella vita privata e sentimentale di Achille Lauro c’è una fidanzata di lunga data. Si chiama Francesca, una ragazza con cui il cantante ha costruito una relazione stabile ma che per un motivo o per l’altro ha sempre tenuto alla larga dei riflettori. Così la coppia ha vissuto e continua a vivere la propria storia d’amore lontana da occhi indiscreti, proteggendo la propria privacy dai chiacchiericci di gossip e dalla semplice curiosità dei fan. Achille Lauro e Francesca stanno insieme da più di dieci anni e l’uno al fianco dell’altra hanno visto crescere il proprio sentimento e visto evolvere la propria relazione.

Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Il cantante: "l’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione"

Molto raramente Lauro ha parlato di lei e quando lo ha fatto è stato per sottolineare ancora una volta l’importanza di mantenere una certa discrezione. “Per me l’amore è il motore di tante cose, l’amore ispira come insegnano i grandi poeti del passato”, ha detto tempo in una intervista rilasciata a Domenica In, nel salotto di Mara Venier. Al di là di qualche dichiarazione sporadica, della storia tra il cantante e la sua dolce metà si sa poco o nulla.

Achille Lauro/ Dal nuovo singolo "Banda Kawasaki" all'amore segreto per la fidanzata Francesca

Achille Lauro e l’amore per la misteriosa fidanzata Francesca: “Il sentimento è importante”

Non è infatti chiaro quando sia sbocciata l’amore, né in quale contesto. Si sa, grazie alle parole di Lauro, che Francesca è nella sua vita da parecchio tempo e che avrebbero diverse passioni comuni. Il fidanzamento tra il cantante e la ragazzo, di sicuro, ha messo a tacere i pettegolezzi che volevano l’artista segretamente impegnato con con Boss Doms.

“Per me l’amore è qualcosa di estremamente importante ma nascondo bene la mia vita privata”, aveva spiegato Lauro a Domenica In. Sentimenti e stabilità emotiva sono al primo posto per Achille Lauro, pur consapevole di essere l’esatto contrario: “Amore e stabilità contano. Io sono problematico per le ragazze, non ho nemmeno la mia vita in mano…”.

Francesca, fidanzata Achille Lauro/ 10 anni di storia: "stare insieme non è semplice, si cresce e si cambia"