Francesca Gobbi, chi è la moglie di Francesco De Gregori/ “Lei è sempre più brava”

Francesca Gobbi e l’incontro con Francesco De Gregori

Francesca Gobbi è la moglie di Francesco De Gregori, il cantautore romano amato da critica e pubblico. Il grande amore tra i due è nato tra i banchi di scuola quando erano entrambi giovanissimi, ma solo molti anni dopo hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato il 10 marzo del 1978 e a far da testimone di nozze è stato l’allora segretario della FGCI Walter Veltroni. Un amore importante suggellato anche dalla nascita dei figli gemelli Marco e Federico. Una coppia nella vita, ma anche nel lavoro visto che Francesca condivide con il marito la grandissima passione per la musica a tal punto da esibirsi diverse volte anche insieme.

Francesca, per gli amici più stretti semplicemente Chicca, è cresciuta a stretto contatto con il mondo della sette note pur essendosi occupata per tantissimi anni dell’azienda di famiglia. La Gobbi, intervistata da Il Corriere della Sera, ha raccontato l’incredibile esperienza di calcare il palcoscenico con il marito; una grande emozione che però la donna, che in passato ha cantato per il Coro del Testaccio di Roma, ha vissuto con grande naturalezza.

Francesca Gobbi e Francesco De Gregori: la passione per la musica

La storia d’amore tra Francesca Gobbi e Francesco De Gregori prosegue da più di 40 anni. Ad unirli anche la passione per la musica che, a distanza di 44 anni, li rende ancora così uniti, amici e complici. Proprio De Gregori, intervistato da La Sicilia, ha parlato della moglie dicendo: “lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.

Che dire un grandissimo amore quello che lega De Gregori alla sua Chicca.











