Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ Spesso sale sul palco con lui

Francesco De Gregori e Francesca Gobbi si sono conosciuti quando erano adolescenti, ma la scintilla vera e propria è scoccata qualche tempo dopo, intorno al 1978, anno del loro matrimonio. La loro grande amicizia, a un certo punto, è sfociata in qualcosa in più, e dopo il grande passo hanno avuto due figli gemelli di nome Marco e Federico. Oltre a condividere il percorso scolastico, lei e Francesco hanno in comune anche una grande passione per la musica, al punto tale che lei lo accompagna spesso in concerto come corista e musicista.

In un’intervista rilasciata a La Sicilia, De Gregori si è detto fiero di poter contare sulla moglie anche quand’è sul palco. Chicca – dice – è sempre più brava, e il suo è un punto di vista di ‘collega’, non di ‘sposo’. La moglie si occupa principalmente di suonare il tamburello e fare i coretti su Rimmel, uno dei successi storici di De Gregori che però il cantautore ha scritto quando ancora non stava con lei. La cosa, sostiene, l’ha divertita ancora di più, perché nel testo si fa riferimento proprio a due (ex) “buoni amici”… come loro.

Francesca Gobbi e le sue apparizioni sul palco al fianco di De Gregori

Per lungo tempo, Francesca Gobbi ha lavorato presso un’azienda di famiglia, ma a un certo punto ha deciso di seguire il marito in tour. Francesco De Gregori ama stare al fianco della moglie nella vita di tutti i giorni e anche sul palco, per questo l’ha coinvolta volentieri nel suo progetto musicale.

Prima di allora, Chicca era relativamente sconosciuta, oltre che un po’ più impacciata anche di fronte al pubblico. Sotto questo punto di vista, la donna ha deciso di “copiare” il marito cantautore, che – da professionista stagionato qual è – dimostra sempre di avere una grande padronanza e una grande capacità di intrattenere chi ha davanti. L’emozione delle prime volte l’ha percepita eccome, ma poi l’imbarazzo ha lasciato spazio al divertimento.

