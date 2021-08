Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ Erano compagni di liceo

Francesca Gobbi è la moglie di Francesco De Gregori. I due si sono sposati il 10 marzo del 1978 dopo essersi conosciuti e innamorati tra i banchi di scuola (frequentavano cioè lo stesso liceo). Testimone di nozze fu l’allora segretario della FGCI Walter Veltroni. Dal loro matrimonio nacquero i gemelli Marco e Federico, che oggi hanno circa 40 anni.

Francesco de Gregori/ Quella volta che fu aggredito durante un concerto...

Francesca Gobbi ha preso parte al successo del cantautore con molta serenità. I numerosi impegni di De Gregori non hanno mai inficiato sul loro rapporto, che – per quanto ne sappiamo – è sempre stato disteso e soprattutto rispettoso. Ma Francesca e Francesco condividono anche la passione per la musica, tanto che non è raro vederli esibirsi insieme durante i concerti del cantautore.

Francesco De Gregori moglie e figli: Francesca Gobbi, Marco e Federico/ ll legame speciale con Chicca

Chi è Francesca Gobbi, moglie di Francesco De Gregori

Negli ultimi anni, infatti, Francesca Gobbi si è affermata in qualità di corista di De Gregori. “Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista”, ha dichiarato Francesco durante un’intervista rilasciata a La Sicilia. “A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il suo pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.

Prima del matrimonio, negli anni Sessanta, i futuri sposi frequentavano lo stesso istituto. Erano ancora adolescenti quando si conobbero e divennero amici, per poi dar vita a una frequentazione sempre più importante sfociata poi nel matrimonio. Chicca, come la chiama il marito, ama molto la musica, anche se il suo percorso lavorativo è stato ben diverso da quello di lui. Per anni, infatti, si è occupata di portare avanti le attività di un’azienda di famiglia.

Francesco De Gregori/ Oltre 40 anni insieme ad Francesca Gobbi: "Mia moglie è..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA