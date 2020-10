Francesca Manzini è Giusy Ferreri/ Canterà Non ti scordar mai di me? (Tale e Quale Show)

Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020 in onda oggi, 2 ottobre, su Rai 1. Sicuramente, anche questa volta, la vocalità è il punto su cui sarà necessario insistere di più, chissà se sarà in grado, questa volta, di conquistare il pubblico e la giuria piazzandosi nei primi posti in classifica. Chissà poi quale successo porterà sul palco? La nota artista siciliana era diventata nota nel 2008 con Non ti scordar mai di me e questa potrebbe essere riproposta stasera. Francesca Manzini, nota soprattutto per le sue ottime incapacità imitative, è conosciuta dal pubblico per essere un’artista davvero polivalente: dalla radio al cinema, dal piccolo schermo come imitatrice e conduttrice a Striscia la notizia, sino ad approvare nell’edizione 2020 di Tale e Quale Show. Ha iniziato la sua carriera quasi per gioco imitando, tra le altre, Mara Venier, Simona Ventura e Maria De Filippi, e conquistando il pubblico con la sua simpatia.

Francesca Manzini è Giusy Ferreri, così nelle prime due puntate

In occasione della puntata di debutto di Tale e Quale Show Francesca Manzini ha vestito i panni di Noemi, cimentandosi nel brano Sono solo parole. Quest’imitazione è stata in grado di farla piazzare al quarto posto nella classifica finale della puntata, aggiudicandosi l’apprezzamento da parte dei giudici presenti in studio che hanno apprezzato la somiglianza fisica, ma tentennato sulla competenza vocale, soprattutto all’inizio dell’esibizione. È stato in occasione della seconda puntata che l’artista si è trovata ad interpretare Levante, in una delle sue recentissime performance sul palco dell’Ariston con la canzone Tikibombom, inno alla non omologazione e all’accettazione del fatto che siamo tutti gli uni diversi dagli altri, e per questo incita a non seguire il ritmo pedissequo degli altri.

Nel complesso l’esibizione è stata soddisfacente, nonostante il posizionamento in classifica non sia stato dei migliori. La Manzini si è infatti piazzata al sesto posto, benché la giuria in studio abbia riconosciuto la complessità dell’interpretazione di un’artista come Levante dalla vocalità articolata e sfaccettata. I giudizi in merito all’esibizioni non sono mancanti, infatti, peccano e tolgono punteggio alla performance, un trucco che non somiglia completamente a Levante e una vocalità che, per quanto somigliasse alla vera Levante, in qualche punto non è stato in grado di convincere appieno i giudici. Un altro elemento, purtroppo, a sfavore della Manzini è stata la fisicità, ma la giuria ha apprezzato i movimenti e i passi di danza mossi da Francesca che sicuramente hanno giocato male rispetto alla necessità di controllo e regolazione del fiato per assicurare una performance perfetta.

Video, così la settimana scorsa





© RIPRODUZIONE RISERVATA