Francesca Manzini imita Barbara D’Urso/ Foto, i fan impazziti: “hai vinto tutto”

Francesca Manzini imita Barbara D’Urso pubblicando una foto su Instagram. Uno scatto che ha fatto divertire tantissimo i suoi fan, visto che l’imitatrice e conduttrice di Striscia La Notizia ha postato un primo piano del suo volto completamente “stravolto” dalla luce. La foto della Manzini, infatti, fa riferimento alle luci che la stessa D’Urso ha sempre raccontato di utilizzare in studio durante le sue dirette televisive. Lo scatto, ironico e divertente, è stato accompagnato da una altrettanto simpatica didascalia “in tanti mi avete chiesto l’imitazione di Barbara D’urso, ecco a voi!” con tanto di hashtag #top #lol #smile #solocosebelle #barbaradurso #nofilter. Sta di fatto che la foto ha immediatamente conquistato i fan della imitatrice che hanno commentato scrivendo: “Hai vinto tutto. Ciao” oppure “L’enel ringrazia”. Non è mancato chi ha commentato con la frase cult “Col cuoreeeeeeeeeeeeeeeeee” oppure chi ha lanciato una vera e propria frecciata alla D’Urso ancora in onda nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus: “una preghiera per i suoi tecnici che dopo una vita di gavetta vengono obbligati ad infrangere tutte le regole base dell’esposizione”.

Francesca Manzini: “Senza dolore non avrei capito molte cose”

Francesca Manzini è una delle imitatrici più amate del momento. La sua imitazione del deep fake di Mara Venier a Striscia La Notizia è diventata un successo senza precedenti che le ha permesso anche di sedere dietro la famosa scrivania per condurre il tg satirico con Gerry Scotti per una intera settimana. Un’esperienza importantissima per la comica e conduttrice che dalle pagine del settimanale Oggi ha raccontato la sua carriera fatta di tanti sacrifici e gavetta. “Ho fatto tanta gavetta, cantavo nelle birrerie a 30 euro a sera, poi per tre anni l’animatrice nei villaggi turistici. Ho preso tante ma tante porte in faccia” ma “la sofferenza per me è stata uno stimolo” ha detto la Manzini che ha vissuto un’infanzia molto complicata per via di una famiglia poco affettiva e per dei problemi di salute. “Sono stata malata per anni, prima l’anoressia, poi la bulimia. Arrivai a pesare 47 kg e non mi alzavo più dal letto” ha confessato la Manzini da cui per fortuna ne è uscita. Quelle esperienze però l’hanno segnata nel profondo: “senza dolore non avrei capito molte cose, non sarei dove sono ora. Senza questi periodi tosti non avrei potuto essere come sono adesso”.

