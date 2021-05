Francesca Manzini/ Saltato il matrimonio: “la vera forza di un amore è ascoltarsi”

Francesca Manzini tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. L’attrice e imitatrice sta vivendo un momento davvero magico nella vita professionale grazie all’imitazioni di personaggi come quella di Mara Venier. Su Instagram, la imitatrice ha scritto: “Sorrido al cielo perché mi sento fortunata grata alla vita per tutto quello che mi ha dato e sta dando. Dio ti amo grazie”. Nel privato, invece, la Manzini sta vivendo un momento di dolore visto che è tornata single dopo il matrimonio saltato con Christian Vitelli. I due erano innamorati da circa un anno, ma qualcosa all’improvviso ha portato i due a dirsi addio.

Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati/ Salta il matrimonio e...

Cosa è successo? Non è dato saperlo, sta di fatto che Francesca è tornata single scrivendo sui social network un lungo messaggio: “la vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno. Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca”.

Francesca Manzini/ Ad Amici 2021 nei panni di Belen Rodriguez?

Francesca Manzini e la bulimia: “un momento molto brutto della mia vita”

Le parole di Francesca Manzini sull’amore non hanno però avuto alcuna risposta o commento da parte del compagno e futuro marito Christian Vitelli. Intanto l’imitatrice, intervistata dal settimanale Spy, ha parlato di un periodo molto difficile della sua vita: “a 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita. Caddi in preda dell’anoressia, pesavo 47 chili. Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto. Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata”. Per fortuna quel momento è passato, visto che oggi la Manzini ha raggiunto una maggiore sicurezza in se stessa e si gode un momento di grande successo in ambito professionale.

LEGGI ANCHE:

Francesca Manzini è Patty Pravo/ La classifica non la premia, e ora? (Tale e Quale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA