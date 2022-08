Francesca Michelin, nuovo fidanzato: chi è Davide?/ Le foto delle vacanze con il nuovo amore

Francesca Michielin innamoratissima di Davide: la cantante trascorre le vacanze con il suo nuovo fidanzato

Francesca Michielin si è fidanzata; lui si chiama Davide, un osteopata, che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. La coppia è partita per le vacanze tra mare e montagna, e alcuni scatti sono trapelati anche sui social. Una foto abbracciati guardando il tramonto e una con alle spalle la montagna; i due sembrano davvero innamoratissimi e molto complici.

L’artista si gode, dunque, le ultime vacanze con il suo nuovo amore prima di dover condurre Xfactor 2022 che andrà in onda dal 15 settembre. Le ultime fughe d’amore prima di intraprendere un’altra esperienza lavorativa non hanno prezzo per la coppia che si è formata, che vive in modo spensierato la sua storia.

Amore a parte, Francesca Michielin è stata da poco protagonista di una polemica scoppiata in occasione del match Juventus-Sampdoria. La cantante, tifosa della squadra bianco nera, ha scritto un tweet piuttosto polemico sulla squadra avversaria: “I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio rega”.

L’artista continua con un secondo post: “La Juve non gioca bene certo ma mica questa cosa esclude il fatto che gli altri fossero sempre a terra coi crampi. Quanti tifosi della Samp bloccherò stasera? Si accettano scommesse”. Arriva anche la risposta ufficiale della Sampdoria che twitta: “Non te la prendere, Francesca. X Factor e un punto a testa: è andata bene così”. Francesca Michielin risponde con una risata e un cuore blu per spegnere i toni e riportare la serenità concludendo la discussione.











