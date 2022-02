Francesca Michielin, direttrice d’orchestra per Emma a Sanremo 2022/ Com’è nata la collaborazione?

FRANCESCA MICHIELIN, DIRETTRICE D’ORCHESTRA PER EMMA: “GIRL POWER”

A volte anche tra colleghe può nascere una bella amicizia, lontana da invidie ma volta a unire le forze in un momento importante per una tra le due: quello che sta accadendo tra Emma Marrone e Francesca Michielin ne è la dimostrazione, dal momento che sono pronte a essere protagoniste una di fianco all’altra al Festival di Sanremo 2022. L’ex concorrente di “X Factor” sarà infatti accanto alla cantante pugliese in veste di direttrice d’orchestra, un gesto in pieno segno di “girl power”.

È stata l’ex vincitrice di “Amici” a dare l’annuncio tramite il suo profilo social: “Ogni volta è così. Canta Emma, dirige l’orchestra Francesca Michielin. Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo, non ho avuto nessuna esitazione. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera ‘diversa’ è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura. Un modo per festeggiare i suoi dieci anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”.

DIRETTRICE D’ORCHESTRA PER EMMA, L’EMOZIONE DI FRANCESCA MICHIELIN: “ONORATA”

Francesca non ha nascosto di sentirsi emozionata e orgogliosa per l’esperienza che avrà la possibilità di vivere su un palco prestigioso come quello dell’Ariston: “È qualcosa di mega emozionante, perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il Festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.

Il brano che Emma interpreterà si intitola proprio ‘Ogni volta è così’ ed è scritto, oltre che da lei, da Davide Petrella e Dario Faini. Sono state diverse le amiche e colleghe delle due cantanti che sono apparse entusiaste di questa collaborazione inedita. Tra queste ci sono Miriam Leone, Andrea Delogu e Caterina Balivo.



