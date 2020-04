Francesca Michielin/ “Essere artisti? Non è solo promuovere un disco” (Verissimo)

Francesca Michielin sarà protagonista della nuova puntata di Verissimo tramite una video diretta da casa. Le anticipazioni fanno sapere, in particolare, che la cantante, che ha da poco pubblicato il suo nuovo disco, “Feat (Stato di natura)”, vuole lasciare un messaggio al suo pubblico, senza anticipare però di cosa si tratti. Francesca Michielin, reduce dai successi di “Riflessi di me “, nel 2012, “Di20” del 2015 e “2640” del 2018, ha da poco pubblicato la sua nuova fatica discografica, un album che non ha mai pensato di posticipare, nonostante il periodo sfavorevole. “In molti mi hanno scritto per ringraziarmi di aver fatto uscire comunque il disco il 13 marzo”, ha raccontato a Open la cantante. “La musica è un modo per tenersi compagnia”. Naturalmente, l’uscita di un album ai tempi del coronavirus non ammette né alcuna promozione né le riprese di videoclip, anche se la Michielin ha trovato comunque il modo di superare tutti gli ostacoli.

FRANCESCA MICHIELIN: “IL VIDEOCLIP? GLI APPUNTAMENTI SONO SALTATI”

Francesca Michielin ci tiene a precisare che “Stato di natura”, la prima delle 11 tracce del suo nuovo album, è frutto di un “lavoro impegnativo ed ambizioso”. Il video del brano, però, ha risentito delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus, costringendo la cantante a girare tutte le scene all’interno della sua casa. “Avevamo fissato tutto, dalla location alla troupe per fare le riprese del videoclip del singolo Stato di natura”, ha detto la Michielin a Open; “quando è iniziata l’emergenza, ovviamente, gli appuntamenti sono stati annullati”. L’artista, però, ha deciso di rimboccarsi le maniche prendendo in mano le redini della situazione: “Mi sono filmata da sola, a casa mia, usando un semplice cellulare. Poi – ha aggiunto – ho spedito il materiale a Giacomo Triglia, un regista bravissimo con cui lavoro da anni, che ha montato il tutto”.

FRANCESCA MICHIELIN: “RISPONDO A CHI MI SCRIVE SUI SOCIAL E…”

Per promuovere il suo nuovo disco in piena emergenza coronavirus, Francesca Michielin ha scelto di esibirsi online attraverso dei mini concerti in streaming. Portare avanti un progetto così importante richiede però molte energie, e l’assenza di una platea, purtroppo, non fa altro che peggiorare le cose: “Non è semplice fare live virtuali senza pubblico: le persone – ha detto la cantante a Open – danno tantissimo in termini di scambio energetico e non averle attorno mi fa sentire un po’ stranita”. Francesca Michielin, tuttavia, non è rimasta con le mani in mano e, anche se totalmente estranea al mondo delle dirette Instagram, è riuscita a creare un canale privilegiato con i suoi fan: “Sto cercando di interagire di più, rispondere a chi mi scrive sui social e dare informazioni chiare restando nel campo delle mie competenze in questa fase delicata”, ha detto la cantante. “Essere artisti – ha aggiunto – non vuol dire soltanto promuovere un disco in maniera alternativa, ma è avere una responsabilità sociale”.

