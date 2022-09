Francesca Michielin/ Foto col nuovo fidanzato Davide Spigarolo: “Legame invisibile”

FRANCESCA MICHIELIN AI TIM MUSIC AWARDS 2022

Francesca Michielin farà parte del nutrito cast di ospiti che animerà le due serate (9 e 10 settembre) dell’edizione 2022 dei Tim Music Awards, in diretta su Rai 1, uno degli appuntamenti più attesi da parte dell’industria discografica nostrana e che premierà gli album, come pure i singoli, certificati Disco d’Oro, di Platino e Multiplatino della scorsa stagione. E la 27enne artista originaria di Bassano del Grappa sarà uno dei personaggi più in vista non solo dal punto di vista musicale dato che quest’anno l’ha vista prima direttrice d’orchestra a Sanremo per l’amica Emma Marrone, poi per il diploma di laurea in canto jazz conseguito presso il conservatorio e infine per la conduzione della 16esima edizione di “X Factor”, a dieci anni esatti dal suo trionfo come concorrente

In attesa di vedere Francesca Michielin salire stasera sul prestigioso palco dei Tim Music Awards, la cantautrice vicentina ha fatto parlare di sé recentemente per via del suo nuovo fidanzato: infatti la diretta interessata, dopo alcune settimane di rumors e indiscrezioni, ha deciso di uscire allo scoperto presentando sui social il compagno Davide Spigarolo. Una scelta che certamente ha stupito la sua fanbase e non solo, colta in contropiede da una ragazza che si è sempre caratterizzata per una grande attenzione verso il proprio privato e spesso lontana dai riflettori del gossip. Invece le foto apparse sul suo profilo Instagram non lasciavano spazio a dubbi e, citando delle parole uscite proprio dalla penna di Emma, ha scritto: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”.

FRANCESCA MICHIELIN ‘SVELA’ LA NUOVA FIAMMA: CHI E’ DAVIDE SPIGAROLO?

Ma chi è Davide Spigarolo e cosa sappiamo della nuova fiamma di Francesca Michielin? Taggato negli scatti della cantautrice come @thespiga, il diretto interessato pare sia un personal trainer e coach di un gruppo atletico bassanese, peraltro laureato in Scienze Motorie e che di professione è osteopata. Probabile concittadino della sua Francesca, a dire la verità di Spigarolo non si sa molto e quello che si riesce a carpire deriva dalle foto della loro recente vacanza assieme, tra momenti di tenero romanticismo e selfie divertenti. E poi lo scatto in cui, abbracciati in modo romantico nella località di mare a Lussipiccolo, la didascalia “Invisible string”, ovvero quel legame invisibile che da qualche tempo li tiene molto vicini.

In attesa di scoprire qualcosa di più sul suo nuovo fidanzato, va ricordato anche che la poliedrica Francesca Michielin si sta disimpegnando anche come podcaster, peraltro apprezzata: di recente infatti ha preso il via la seconda edizione di “Maschiacci”, il talk con cui la cantautrice si propone di combattere le tante forme di discriminazione ancora presenti nella nostra società e gli stereotipi di genere. Disponibile su Spotify in esclusiva e ideato in 15 puntate, il podcast “Maschiacci” vede la partecipazione come nella prima edizione di ospiti famosi ma anche di uomini e donne, portatori di punti di vista differenti, e che si confrontano di volta in volta sul topic della puntata o comunque su argomenti di stretta attualità.











