Francesca Michielin/ Sodalizio perfetto con Samuel in “Cinema”

Nell’agenda di Francesca Michielin figurano, oltre il SEAT Music Awards, dove canterà Cinema insieme a Samuel, i suoi concerti previsti per il 22, 26, e 27 agosto, la partecipazione, in settembre, all’Orme Festival un live a Firenze e le date sold out di Napoli e Verona, in programma sempre per gli inizi del prossimo mese. Voce soave ma potente, aspetto delicato ma determinazione ferrea, Francesca Michielin rappresenta uno dei migliori talenti che il panorama italiano ha da offrire. Il suo debutto, del resto, lo ha fatto a soli 16 anni, nel 2011, quando ha vinto la quinta edizione del talent show X Facotr, dimostrando un talento autentico dal potenziale infinito, come ha dimostrato con i singoli pubblicati negli anni successivi, e tutti i successivi premi e riconoscimenti vinti.

Ha 26 anni, adesso, Francesca Michielin, ben 4 album studio pubblicati, e diverse partecipazioni ad eventi prestigiosi, come la prima comparsa sul teatro dell’Ariston nel 2012 in qualità di duettante, e le partecipazioni ufficiali alle edizioni 66 e 71 del Festival di Sanremo, che la vedono sul podio al secondo posto in entrambi i casi, prima come solita e poi in coppia con il rapper Fedez. In più, nonostante sia arrivata solo seconda, nel 2016 la Michielin ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest dopo il forfait degli Stadio, effettivi vincitori di Sanremo, classificandosi quinta.

La cantautrice polistrumentista di Bassano del Grappa Francesca Michielin è anche molto attiva sui social, soprattutto su Twitter ed Instagram, che aggiorna costantemente commentando tutti i principali avvenimenti che la riguardano ma non solo. È proprio il suo Twitter che è colmo di commenti inerenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 appena concluse, seguite con una certa concitazione della cantauatrice.

In più, la Michielin è attualmente impegnata nella pubblicazione degli episodi del suo podcast femminista intitolato Maschiacci, che ha visto vari importanti nomi di attiviste tra i suoi ospiti. Impegnata sia artisticamente che socialmente, Francesca è una donna simpatica e spigliata, dalle idee chiare e forti e la voce potente e versatile, impegnata in svariati progetti. Nonostante i molteplici interessi, la musica resta la sua priorità, e così la promozione del suo ultimo album, dal titolo Feat (stato di natura) e delle date dei suoi live.

