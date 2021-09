FRANCESCA NERI E MARINA, MOGLIE ED EX CLAUDIO AMENDOLA/ La malattia della prima…

Claudio Amendola, marito di Francesca Neri, ha raccontato ai microfoni di “Verissimo” che ormai con la sua dolce metà la storia d’amore va avanti da 25 anni, di cui dodici di matrimonio: “Un amore così lungo si depura di un sacco di storie, della gelosia – ha asserito –. A un certo punto non hai più motivo di non essere geloso, perché non ha più senso. Se qualcuno corteggia Francesca a distanza, sono contento io e fa piacere”.

Oggi lei come sta? La risposta è giunta proprio da parte del suo consorte: “Lei sta bene. Ha combattuto con se stessa, con il suo fisico, con il suo corpo. Nello star male ha trovato la forza per stare bene, perché è una persona molto intelligente. È stato difficile starle a fianco nei momenti più bui? No, è stato semplicemente il mio compito. La nostra è una grande storia d’amore”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Francesca Neri racconta la malattia

Francesca Neri, attrice e produttrice cinematografica moglie di Claudio Amendola, ha firmato la sua prima autobiografia. Il libro s’intitola Come carne viva e sarà disponibile dal 5 ottobre per Rizzoli: “Sono una persona nuova, e stranamente più che mai sono la persona di prima – prima di tutto, prima della malattia, prima dei lutti, prima della maternità, prima della passione, prima del cinema, nuda e cruda, appena data alla luce”, scrive l’attrice nel libro in prossima uscita.

Inevitabile l’accenno alla malattia cronica che l’ha tenuta per anni lontano dalle scene, dopo l’esordio da protagonista in diverse pellicole negli anni Novanta. La carriera di Francesca, all’epoca, sembrava in piena ascesa, e invece qualcosa a un certo punto la costrinse a fermarsi.

Francesca Neri, Claudio Amendola e la sua relazione precedente con Marina Grande

Nessun dettaglio ulteriore riguardo alla malattia, almeno non nelle interviste. La moglie di Claudio Amendola ha sempre preferito tenerla nascosta, tenersi nascosta, e approfittarne così per dedicarsi di più al frutto della loro relazione, Rocco. Prima di conoscere lei, Amendola aveva avuto altre due figlie da Marina Grande, voce nota del mondo del doppiaggio al pari del suocero Ferruccio. Tutte le persone vicine a Claudio, infatti, hanno avuto e hanno ancora oggi una forte passione per il cinema, a tal punto che anche sua figlia Alessia presta assiduamente la voce ad alcuni grandi di Hollywood.

Grazie ad Alessia, Claudio e Marina sono diventati nonni all’età di circa 50 anni. La loro prima figlia nacque quando i due erano molto giovani, mentre Giulia – che oggi fa l’artigiana – venne alla luce nel 1989 a sei anni dal matrimonio. L’ultimo arrivato di casa Amendola è Rocco: quest’ultimo ha 22 anni e – guardando alle foto – somiglia abbastanza a papà Claudio.



