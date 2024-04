Francesca Piccinini: “Molestie? Ho avuto storia simile a quelle di cui si parla oggi”/ “Non cerco un figlio”

Francesca Piccinini, reduce dall’avventura a Pechino Express 2024, ha parlato in una intervista al Messaggero del suo rapporto con gli uomini. “Se sono mai stata molestata? Sì, ho avuto un problema importante simile a quelli di cui spesso si parla oggi. Diciamo che ero finita in una relazione tossica. È una storia di qualche anno fa. Lasciamo stare, però”. Adesso, infatti, è acqua passata.

Silvia Toffanin confessione choc sulla figlia Sofia Valentina/ "Mi dice che sono pesante"

L’ex pallavolista dal 2022 sta con l’ex calciatore Cristiano Doni. I due si sono conosciuti giocando a padel. È stato subito amore. “Abbiamo un rapporto bello, fatto di fiducia e rispetto. A 18 anni pensavo che mi sarei sposata e avrei fatto un figlio giovanissima, adesso che ne ho 45 vivo la vita per quello che mi offre. Non cerco nozze né figli. Se arrivano, bene. Altrimenti sono contenta lo stesso”, ha ammesso. Piuttosto, ha dei desideri diversi: “È da tempo che sogno un giro del mondo: un viaggio in Africa, India, Giappone”.

Ornella Vanoni: “In passato ho sofferto di ansia e depressione”/ “Una volta ho sbagliato compagno…”

Francesca Piccinini e il futuro: lavoro ancora in bilico

Se da un lato Francesca Piccinini non si vede obbligatoriamente mamma e moglie, dall’altro anche a livello professionale ha ancora qualche dubbio. Si è ritirata infatti nel 2021 e in questi anni ha fatto la commentatrice e la vicepresidente di una squadra. “Lo sport di sicuro non mancherà mai nelle mie giornate. Amo le novità e mettermi alla prova, ma in futuro non so cosa accadrà. Voglio solo stare bene. Da dirigente sportivo non mi sono annoiata ma penso che non lo rifarò, non è il mio obiettivo”.

Di certo, guardando al passato, può dirsi soddisfatta della sua carriera. “È stato frutto di tanti sacrifici. Il più faticoso, andare via di casa giovanissima e cercare di crescere molto velocemente perché tutti pretendevano sempre tanto da me. Un rimpianto? Non essere andata a giocare in Turchia, Russia e Azerbaigian: avrei guadagnato dieci volte più di quello che prendevo in Italia”, ha concluso.

GERMANA SCHENA, MOGLIE DI FAUSTO LEALI/ Lui a Da noi a ruota libera: "Si occupa di me, è la mia forza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA