Francesca Risi e Emma Agnelli, compagna e figlia Manuel Agnelli/ La prima volta…

Francesca Risi ed Emma Agnelli, i grandi amore del rocker: quel colpo di fulmine in libreria

Francesca Risi ed Emma Agnelli sono la compagna e la figlia di Manuel Agnelli, personaggio che il grande pubblico ha imparato ad amare soprattutto durante X Factor. Sul conto di Francesca non ci sono moltissime informazioni, questo perché Manuel e la sua compagna hanno deciso di tenere la propria storia d’amore alla larga dalle luci dei riflettori. Sappiamo però che è originaria dell’hinterland milanese, si occupa di moda e beauty, cura l’immagine degli artisti, ma anche e soprattutto del suo compagno.

I due sono estremamente legati e sembrano avere anche una grande intesa professionale. Nulla è lasciato al caso quando si tratta di curare il look del suo Manuel, seguito in ogni progetto e in ogni dettaglio relativo all’abbigliamento. Non a caso il famoso rocker ha sempre fatto parlar di sé, durante le sue apparizioni televisive, per la sua folta chioma ed i suoi outfit audaci. Ma cosa sappiamo esattamente della loro storia d’amore? Andiamo subito a scoprirlo.

Manuel Agnelli sulla figlia Emma: “Ha un talento pazzesco”

Francesca Risi e Manuel Agnelli si sono incontrati per la prima volta in una libreria di Milano, quasi come in uno dei tanti film romantici che spesso ci ganno appassionare. Lei amante di libri e cultura, pare non avesse idea di chi fosse il cantante degli Afterhours. All’epoca, vent’anni fa circa, il rocker non era ancora così famoso, ad ogni modo i due si sono innamorati e non si sono più lasciati. Nel 2005, poi, è arrivata anche Emma, la loro amata figlia che oggi ha undici anni e che amano immensamente.

Nel corso di una recente intervista il cantante ha speso parole al miele per la sua compagna, ma ha anche mostrato gli occhi a cuore per lo splendido rapporto instaurato con la figlia, ora in piena fase adolescenziale, un’età delicata. “Io sono un tenerone. Ma cerco sempre di essere un punto di riferimento. Ho capito che non ha senso voler essere suo amico o essere sensato a tutti i costi”, ha spiegato Manuel Agnelli. “Ha un talento innato per le parole. Le usa d’istinto, e scrive poesie bellissime, di una potenza linguistica pazzesca”.

