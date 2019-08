Francesca Rocco “Fatevi scopare”/ Consiglio choc dell’ex GF “Sentitevi vivi sempre”

Francesca Rocco poetica e diretta in un post su Instagram. L’ex gieffina, che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con Giovanni Masiero e la figlia, ha pubblicato una foto in cui è ritratta sulla prua di una barca in mare aperto. Ma è il messaggio che ha condiviso a far discutere. «Fatevi delle domande, fatevi scopare, fatevi amare, fatevi annusare, fatevi un piatto di pasta, fatevi adorare e sentire vivi…sempre», ha scritto sui social. Il post ha creato scalpore per la terminologia diretta usata da Francesca Rocco e al tempo stesso aperto un dibattito sul concetto che ha voluto condividere con i suoi fan. «Vivere sempre e tutto al massimo e il motore che da vita alla nostra vita buona serata a te e famiglia», ha scritto ad esempio un utente. Invece l’ultimo post di Giovanni Masiero è per la Notte di San Lorenzo: «In questo campo di grano qualcuno ieri sera guardando le stelle ha fatto l’amore. Tornassero anche stasera nel dubbio gli ho tagliato il campo e preparato dei cuscini».

FRANCESCA ROCCO “FATEVI SCOPARE”: CONSIGLIO CHOC DELL’EX GF

Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero, che si sono conosciuto al Grande Fratello 13. Ma non sono mancate le crisi: dopo la nascita di Ginevra, qualcosa si è rotto e i due hanno deciso di separarsi. Le cose sono tornate alla normalità nei mesi scorsi, infatti ora la coppia si gode le vacanze in Sardegna. «La causa è stata lo stravolgimento di vita e di orari con l’arrivo di Ginevra. Si è trattato di una questione di adattamento, dovevamo stabilizzarci». Ma l’amore ha permesso loro di superare tutto. «Ormai ho persino dimenticato quel periodo, ora c’è molto equilibrio. Ginevra è il collante di tutto. È molto affettuosa e ci tiene tanto uniti. Siamo pazzi di lei e stiamo bene». La crisi sembra dunque un lontano ricordo: ora le cose sembrano andare davvero bene tra loro. Non è da escludere che diventino nuovamente genitori. «Per un po’ saremo impegnati con alcuni progetti professionali, subito dopo ci dedicheremo a dare un fratellino o sorellina a Ginevra».





