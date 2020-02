Francesca Sofia Novello/ “Non mancheranno le sorprese!” (Sanremo 2020)

Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, parteciperà al Festival di Sanremo 2020 come co-conduttrice di Amadeus insieme alle altre 9 colleghe. La serata di debuto della Novello sul palco dell’Ariston sarà il 7 febbraio dove affiancherà l’ex regina di Sanremo, Antonella Clerici. C’è grande curiosità per vedere all’opera la giovane modella, compagna di Valentino Rossi. La 25enne si è detta molto contenta di questa esperienza a margine della conferenza stampa ed ha commentato ai microfoni dei colleghi di Tv Zoom: “Più felice o più spaventata? Sono felicissima, ho voglia di farmi conoscere: è la prima volta che il pubblico mi vedrà sul palco, cercherò di dare il meglio di me. Sorridente e solare come sempre, spero che questo piaccia a tutti”. Alla sua prima avventura sul piccolo schermo e, ovviamente, su un palco importante come l’Ariston, Francesca Sofia Novello è pronta a sorprendere tutto il pubblico: “Mi cimenterò in delle sorprese che non posso anticipare. Cantare? E’ un parolone, ma ci proviamo… (rde, ndr)”. Non ci resta dunque che attendere la quarta serata di Sanremo 2020, che si preannuncia a dir poco esplosiva…

FRANCESCA SOFIA NOVELLO, IL CASO SESSISMO

Francesca Sofia Novello è stata al centro delle polemiche sorte dalla conferenza stampa del 14 gennaio quando il conduttore Amadeus ha ammesso di averla scelta perché è la ragazza di Valentino Rossi e, non solo è bella, ma è stata capace di fare un passo indietro rispetto al suo famoso fidanzato. A seguito di queste frasi, infatti, il conduttore è stato accusato di essere stato sessista. La 25enne modella non ha fatto dichiarazione se non che credeva alla buona fede di Amadeus, nonostante tutto in questi giorni sia stata presa di mira con critiche e insulti sui social. Si è parlato nei suoi confronti di una vera e propria campagna di bullismo che l’ha vista costantemente attaccata. Intanto su Instagram ha pubblicato una serie di scatti che la riprendono al sole impegnata a rilassarsi prima delle prove del Festival. La Novello si è confessata alle pagine di Donna Glamour e ha precisato che la sua scelta sul modo di affrontare la polemica è stata di avere una discussione privata con il conduttore di Sanremo. In un’intervista a Il resto del Carlino però la Novello ha precisato che in questo momento sarebbe stato il suo fidanzato a fare un passo indietro e lasciarle lo spazio per vivere questo momento chiave.

