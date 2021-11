Francesca, sorella di Cristiano Malgioglio/ “La sua morte una lacerazione del cuore”

Nel corso dell’ospitata di Cristiano Malgioglio alla trasmissione Da Noi a ruota libera, il paroliere ha parlato anche di alcuni aspetti inediti della sua vita privata, tra cui la morte della sorella Francesca. “Ho avuto una educazione molto ristretta, due sorelle meravigliose, una purtroppo mi ha lasciato, Francesca, e tanti nipoti”, ha commentato al cospetto della padrona di casa Francesca Fialdini.

A detta di Malgioglio non occorre parlare della vita privata: “la mia vita è questa, io lavoro, sgobbo, mi do sempre da fare, la mia vita non è stata molto facile perchè ho impiegato tantissimo, nessuno mi ha regalato mai niente”, ha aggiunto. Ricordando ancora le sue perdite importanti, tra cui la morte della sorella Francesca, Cristiano Malgioglio ha aggiunto: “Quando penso alle persone che non ci sono più come mia sorella, lì divento molto triste, quelle sono le lacerazioni del cuore”.

Francesca, sorella di Cristiano Malgioglio: il dolore per la sua morte

Della morte della sorella, Cristiano Malgioglio ne aveva parlato anche in una intervista passata alla trasmissione Verissimo. Il paroliere, oltre a parlare della morte della nipote, aveva commentato anche la scomparsa prematura della sorella. “Mia nipote, bellissima, è morta a 35 anni in un incidente automobilistico mentre tornava a casa dal mare. Io ero a Cuba. A mia sorella, la scomparsa della figlia l’ha fatta quasi diventare pazza”, aveva detto.

Malgioglio ha perso di recente anche un fratello, mentre parlando della sorella Francesca aveva così parlato del suo immenso dolore per la sua perdita: “L’altra mia sorella Francesca, invece, era sempre la prima a farmi gli auguri di compleanno. Lei era molto malata, volevo trascorrere il compleanno con lei a Napoli ed è morta proprio quel giorno. Quando viene a mancare qualcuno della famiglia è sempre difficile”. Parlando della morte della sorella aveva definito tale perdita come “un momento terribile”.

