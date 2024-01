Francesca Sorrentino e Manuel Maura a Verissimo: “Ecco perché siamo tornati insieme”/ “Maturati”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme, a Verissimo: “Sta andando bene”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono ritornati insieme. Dopo la fine della loro relazione a Temptation Island i due si sono riavvicinati fino al fatidico ritorno di fiamma avvenuto gradualmente. Ai microfoni di Verissimo la coppia ha rivelato che prima hanno iniziato a frequentarsi come amici e poi a dicembre hanno capito che tra di loro era rinata la scintilla. Tuttavia quando hanno annunciato di essere ritornati insieme i loro follower non hanno reagito entusiasti, ma loro hanno deciso di non dare più peso ai commenti e ai giudizi degli altri.

ALEXANDRE WAYAFFE, FIGLIO CORINNE CLERY/ Attrice choc a Verissimo: "Per lui ho avuto un malessere terribile"

Francesco Sorrentino a Verissimo ha confessato com’è oggi la loro relazione: “Sta andando bene, siamo sereni, non litighiamo più e ci sembra strano” “Io sono maturato, sull’amore ho forse sempre peccato un po’ ma negli ultimi mesi sono cresciuto. Lei mi mancava molto ed in questi mesi ha pensato, riflettuto e fatto un bel percorso interiore perché mi mancava un pezzo della mia vita che era Francesca” ha confessato invece Manuel Maura. I due ex volti di Temptation Island hanno ripercorso gli alti bassi della loro relazione ma nei momenti più complicati (come i disturbi alimentari di lei e la perdita di entrambi dei nonni) ci sono sempre stati l’uno per l’altra.

STEFANO ORADEI, FIDANZATO MANILA NAZZARO/ Annuncio a Verissimo: "Ci sposiamo a maggio", reazione figli

Manuel Maura e la lettera per Francesca Sorrentino a Verissimo: “Da oggi voglio darti tanto amore”

L’intervista a Verissimo di Francesca Sorrentino e Manuel Maura si è conclusa con la struggente lettera dell’ex volto di Tempation Island alla fidanzata: “Piccoletta mia sai che non sono molto bravo con le parole ma volevo dirti delle cose. In primis voglio ringraziarti per essere qui, so che non è facile per te, voglio ringraziarti per essere sempre estata nel bene e nel mare. Amo la tua brillante, altruismo ed essere buffa ammiro il tuo coraggio contro tutto e tutti sei ancora qui a darmi una seconda possibilità. Se oggi siamo ancora qui è perché c’è un legame, un amore forte che non ci fa allontanare mai del tutto. Da oggi voglio darti quello che mi hai dato sempre tu, tanto amore. Non te ne pentirai mai piccoletta mia. Ti amo.”

PERCHE' ELEONORA PEDRON E MAX BIAGGI SI SONO LASCIATI?/ L'ex pilota a Verissimo: "Lei sarà per sempre present

Insomma, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono ritornati insieme e nel salotto di Verissimo hanno confessato di essere diversi, più responsabili e maturi rispetto ad i mesi scorsi. Nel frattempo la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele ed i due hanno sogni e progetti importanti in cantiere. Francesca, infatti, è convinta che Manuel sia completamente diverso dal ragazzo che era a Temptation Island.











© RIPRODUZIONE RISERVATA