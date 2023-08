Francesca Sorrentino, il gesto ‘contro’ Manuel dopo Temptation Island 2023/ Foto con le corna, lei spiega…

Francesca Sorrentino e la foto autoironica dopo Temptation Island

Francesca Sorrentino si è confermata una delle protagoniste più amate di questa edizione di Temptation Island. Dopo numerosi tradimenti da parte del compagno Manuel, la donna ha deciso di troncare la relazione definita dalla stessa Sorrentino come “tossica”.

Francesca Sorrentino e il tentatore Alberto, flirt dopo Temptation Island?/ Una dedica accende il gossip

Se da un lato il suo ex compagno ha ammesso a Filippo Bisciglia di essere ancora innamorato, dall’altro Francesca sembra ferma nella sua posizione. Nelle ultime ore, una foto pubblicata dal volto di Temptation è diventata virale sul web: la Sorrentino si mostra con in testa un paio di corna molto grandi: “Autoironia” scrive, alludendo all’infedeltà di Manuel venuta a galla nel dating show. Insomma, sembra che la giovane stia andando avanti per la sua strada e senza voltarsi indietro.

Mirko, dubbi sul tatuaggio con Greta dopo Temptation Island/ "Lo ha fatto anche con Perla": retroscena choc

Manuel ammette di essere ancora innamorato di Francesca dopo Temptation

All’ultimo falò di confronto Francesca ha deciso di porre fine alla storia con Manuel, dopo i tradimenti che lui stesso ha ammesso. A un mese da Temptation Island i due hanno confermato la rottura, anche se lui ha dichiarato di essere ancora innamorato della Sorrentino.

“Quando l’ho vista ho capito che fosse molto arrabbiata, ma non nascondo che mi ha fatto molto piacere rivederla, era un puzzle che dovevo riempire. Io l’ho riempito tutto, perché ho pensato a 360 gradi quale poteva essere la soluzione più giusta per me e per lei. Facendo un bilancio, la cosa che a me mancava di più era la mia libertà. Mi è venuto da piangere nel momento in cui stavamo prendendo la decisione perché so che questa volta l’ho persa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre” ha ammesso Manuel a Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2023, pagelle ultima puntata/ Ale e Federico flop, finale a sorpresa per Vittoria e Daniele

© RIPRODUZIONE RISERVATA