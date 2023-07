Francesca e Manuel sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023?/ Cos’è accaduto dopo il falò

Francesca e Manuel si sono rivisti dopo Temptation Island 2023?

Francesca e Manuel sono tornati insieme dopo il falò di confronto di Temptation Island 2023? Le prime indiscrezioni su una delle coppie più discusse di questa edizione lasciano trapelare nessun ritorno di fiamma tra i due. Del resto il falò di confronto finale ha visto Francesca cambiata verso il fidanzato Manuel. La ragazza, consapevole di meritare molto di più, ha troncato una relazione malsana fatta di tira e molla e tradimenti scoperti proprio durante l’avventura televisiva nel reality show dei sentimenti. La vicinanza al single tentatore Alberto le ha poi permesso di riflettere e di scoprire quanto vale al punto da scoprire di essere quasi dipendente dal fidanzato Manuel. Dopo il falò, i due ex si sono raccontati ai microfoni di Witty Tv confermando la fine della loro relazione. ”

“Mi sono ritrovata di fronte una persona con cui non mi sentivo in contatto. Mi stavo rovinando dietro questa relazione. Ogni giorno mi sentivo scaricata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui penso che mi devo perdonare tante cose che ho accettato in questo rapporto. Quando vedevo un’attenzione, una premura in più mi sentivo un po’ strana perché io non ero abituata a quello. L’anormalità per me era diventata la normalità” – ha precisato Fracesca dopo il falò con l’ex fidanzato.

Possibile ritorno di fiamma per Francesca e Manuel dopo Temptation Island 2023?

Stando alle prime indiscrezioni arrivate dopo il falò di confronto, Francesca e Manuel non sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023. Dopo l’uscita da single dal programma dei sentimenti, Manuel ha rilasciato una intervista a Witty Tv rivelando: “Quando l’ho vista ho capito che fosse molto arrabbiata, ma non nascondo che mi ha fatto molto piacere rivederla, era un puzzle che dovevo riempire. Io l’ho riempito tutto, perché ho pensato a 360 gradi quale poteva essere la soluzione più giusta per me e per lei. Facendo un bilancio, la cosa che a me mancava di più era la mia libertà. Mi è venuto da piangere nel momento in cui stavamo prendendo la decisione perché so che questa volta l’ho persa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre”.

Al momento non è dato sapere se stanno uscendo con altre persone o se hanno avuto modo di rivedersi per un ultimo confronto senza telecamere. Entrambi però sembrano aver palesato la voglia di vivere una vita diversa da quella vissuta fino ad oggi con l’altro, dando priorità a se stessi. Non è tuttavia da escludere un possibile colpo di scena.











