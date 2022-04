Francesca Tocca, abiti sexy e sensualità ad Amici 21/ Pubblico in delirio: “Una dea”

La grande protagonista di questa edizione di Amici 21 è Francesca Tocca. Nel corso della sfida eliminatoria tra Leonardo e Nunzio, per decidere chi avrebbe lasciato il Serale Amici 2022, la ballerina ha accompagnato le esibizioni dei ragazzi. Le esibizioni della moglie di Raimondo Todaro non sono passate inosservate, anzi, hanno fatto impazzire il web, che non perde mai occasione per elogiare la professionista, una delle più amate in questa edizione del talent show.

Francesca Tocca e Jasmine, moglie e figlia di Raimondo Todaro/ "In ospedale lei..."

La ballerina si è presentata per le coreografie con abiti differenti. Se prima ha mostrato tutto il suo lato più sexy e selvaggio con un completo in pizzo nero, non è mancata poi anche la parte più sensuale ed elegante con un lungo abito rosso, che secondo alcuni utenti la fa somigliare ad una rosa. Insomma, qualunque sia l’outfit, Francesca Tocca ha conquistato il cuore del pubblico di Amici 21, per la sua bellezza, per la sua voluttuosità, ma anche per la sua bravura. In tanti, infatti, hanno elogiato la capacità della professionista di attirare addosso a sé gli guardi, non solamente per l’estrema bellezza ma anche e soprattutto per le sue doti tecniche nel ballo che la rendono una delle ballerine più amate.

Francesca Tocca e il flirt con Valentin Alexandru Dimitru/ Tradito Raimondo Todaro?

Francesca Tocca fa impazzire Twitter: i commenti

Sui social, tantissimi i commenti in cui Francesca Tocca viene elogiata nella sua estrema sensualità e bellezza. Nel corso della puntata di Amici 21, il pubblico è letteralmente impazzito per la professionista e su Twitter non si parla d’altro. “Francesca Tocca sei una divinità” o ancora “Francesca ruba la scena a chiunque”, anche a Nunzio e Leonardo. “Semplicemente illegale come donna e ballerina, madre mia” scrive un altro utente. Non mancano poi i commenti ironici sul tema orientamento sessuale: “Come mettere in dubbio l’eterosessualità by Francesca Tocca“ scrive una ragazza. Un uomo invece ribatte: “Io sono GAY AL 100%… Ma Francesca Tocca, madre santa Benedetta“.

Francesca Tocca, Amici 2022/ Stanca delle avances di Rudy Zerbi "Incantato"

Particolarmente apprezzati anche gli outfit della ballerina, che nel corso della puntata ha sfoggiato vari completi, tra cui una bralette in pizzo nero abbinata ad un pantaloncino, che ha messo in mostra le sue forme ma allo stesso tempo i suoi muscoli ben definiti. Splendida ed elegante anche in rosso, con un vestito che per molti la fa sembrare una rosa. Un complimento non da poco per una ballerina amatissima dal pubblico.

SE CHIEDETE A ME IN ESTASI TOTALE PER FRANCESCA TOCCA #Amici21 pic.twitter.com/qywZ5WO2xQ — FemministaPrepotente🍊 (@sonoprepotente) April 2, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA