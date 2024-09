Raimondo Todaro e Francesca Tocca, perché si sono lasciati? La verità sulla coppia

Adesso sono ancora una volta felici, ma in passato Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati e hanno affrontato periodi complicati nella loro vita, finendo per separare le strade per qualche tempo, salvo poi ritrovare la retta via: “Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto” ha raccontato Francesca Tocca nel corso di una intervista concessa a Verissimo qualche tempo fa. A fornire ulteriori dettagli sulla decisione di lasciarsi è stato poi Raimondo Todaro, sempre nel programma condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque: “Ci siamo tanto amati, non potevamo prenderci in giro e così decidemmo di separarci”.

Un amore, quello tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro che sembrava giunto al capolinea, ma che in realtà aveva ancora molto da rivelare, la prima persona a fare sempre il tifo per la coppia e un ritorno di fiamma è stata la figlia Jasmine: “E’ l’unica che ha creduto in noi, diceva: ‘Mamma e papà torneranno insieme’, e alla fine è andata proprio così” ha detto la ballerina.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca pronti per un altro figlio? “Non è il momento adesso”

Dopo la riconciliazione, Raimondo Todaro e Francesca Tocca non hanno preso in considerazione l’ipotesi di mettere al mondo un altro figlio dopo Jasmine, la giovanissima figlia della coppia che è riuscita a riavere i genitori felici l’uno al fianco dell’altra.

In una precedente intervista concessa a Verissimo, però, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno escluso per il momento la possibilità di dare una nuova vita, tagliando corto sulla questione: “Ora non è il momento”, il discorso sarà riaperto “solo ma quando mi sentirò pronta, mi piacerebbe per Jasmine anche se ora non è il momento” ha detto Francesca Tocca riguardo alla possibilità di altro figlio con Raimondo Todaro.

